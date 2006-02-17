مصرف برق 10 درصد در سال جاري افزايش يافت

به گزارش خبرگزاري "مهر" طي مراسمي با حضور پرويز فتاح وزير نيرو، استاندار و مديران صنعت برق استان يزد 4 پروژه زير بنايي صنعت برق با هزينه اي بالغ بر 143 ميليارد ريال بهره برداري شد .



براساس اين گزارش بهره برداري ازپست 63/230 كيلو ولت شمال يزد وخط 230 كيلو ولت يزد 2-شمال يزد ،به ظرفيت 230 كيلو ولت وجابجايي راكتور3 R پست 400كيلوولت يزد 1 پروژه هايي بودند كه توسط وزير نيرو مورد بهره برداري قرار گرفت.

همچنين با حضور وزير نيرو عمليات اجرايي ( كلنگ زني ) نيروگاه خورشيدي يزد نيز آغاز شد .

در اين مراسم ، فتاح صنعت برق را زيربنايي ترين وگسترده ترين صنعت دركشوربرشمرد وگفت : دركشور نزديك به 20ميليون مشترك وجود دارد كه با توجه به نقش برق در صنايع كشور، بايد توجه ويژه اي درحوزه هاي ظرفيت سازي ، انتقال ،توزيع و فوق توزيع صورت گيرد.

وي با بيان اينكه در حال حاضر با رشد 10 درصدي مصرف برق نسبت به گذشته مواجه هستيم ،اظهارداشت: پيك مصرف برق در زمستان سال جاري را 26 هزار مگاوات و در تابستان 32 هزار مگاوات خواهد بود.

فتاح ادامه داد:با توجه به رشد مصرف برق پيش بيني مي شود اين ميزان مصرف در تابستان سال 85 به 35 هزار مگاوات برسد كه با وجود راندمان موجود نيروگاهها ، بايد حدود 4 هزار مگاوات به ظرفيت توليد برق كشورافزوده شود.

وزير نيرو خصوصي سازي و استفاده موثر ازسرمايه هاي داخلي و خارجي و نيز خود كفايي و خود اتكايي صنعت برق را دو رويكرد عمده اين وزارتخانه براي تامين برق مورد نياز كشورعنوان كرد.

فتاح خاطرنشان كرد: در حال حاضر تامين برق كشور از طريق نيرو گاه هاي حرارتي صورت مي گيرد كه با توجه به افزايش رشد مصرف برق بايد با عزم جدي و حمايت دولت و مجلس به سمت انرژيهاي نو حركت كنيم.

وي اضافه كرد: در صورت استفاده از ظرفيت باد در كشور 12تا20 هزار مگاوات وظرفيت زمين گرمايي 7 تا 10 هزار مگاوات برق كشورتامين مي شود.

وزير نيرو ايجاد نيروگاه هاي خورشيدي و هسته اي را گام مهمي جهت تامين برق مصرفي در كشورعنوان كرد وافزود: با توجه به حساس بودن اين صنعت بايد توجه ويژه اي در اين حوزه ها جهت پاسخگويي به نياز مصرف مشتركان صورت گيرد .





