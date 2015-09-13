مشکلی برای ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم محبی ظهر یکشنبه در حاشیه طرح مدیریت برنامه در جمع خبرنگاران زنجان افزود: در سال جاری ساختار آموزشی در متوسطه اول سه پایه می شود.

وی اظهار داشت: متوسطه دوره اول سه ساله خواهد شد و سیستم ۶-۳-۳ اجرا خواهد شد.

مدیر کل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در سال ۹۰ پایه ششم ابتدایی اضافه شدگفت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته کمبود معلم از پایه اول متوسطه یا همان راهنمایی سابق جبران شده است.

محبی تاکید کرد: با همکاری و هماهنگی خانواده آموزش و پرورش بحث ساماندهی نیروی انسانی در استان ها آغاز شده و در حال حاضر برای سال تحصیلی جدید مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر بحث شناور بودن معلمان مطرح شده و در سال آینده این مسئله پررنگ تر خواهد بود.

مدیر کل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه طرح تعالی مدیریت از سال گذشته اجرا می شود گفت: این طرح در ۵ هزار و ۹۰۰ مدرسه در سراسر کشور اجرا شده که با برگزاری دوره های آموزشی برای ۱۳ نفر تیم های ارزیابی همراه بوده است.

وی ادامه داد: تمام تلاش در راستای رشد مدارس به صورت کیفی بوده است ولی در مدت اجرای طرح مدارس ارزیابی شده مورد رتبه بندی قرار نگرفته اند و از سال آینده برنامه رتبه بندی نیز بر اساس شاخص های استاندارد و توسط تیم ناظر صورت خواهد پذیرفت.

محبی از همکاری دانشگاه فرهنگیان با آموزش و پرورش در زمینه ارزیابی مدارس برنامه تعالی مدیریت خبر داد.

مدیر کل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به عدم وجود آمار دقیق در رابطه با تک شیفت شدن یا دو نوبته شدن مدارس متوسطه دوره دوم متوسطه افزود: در مناطق شهری در حد امکان شرایط تک شیفتی حفظ خواهد شد ولی در صورت نبود امکان احتمال دو شیفت شدن مدارس وجود دارد.

محبی با بیان اینکه کتب درسی پایه نهم کاملا تغییر کرده است افزود: در همه استان ها دوره های آموزشی آشنایی با کتب جدید این دوره برای معلمان در حال برگزاری است و از اول مهر ماه علاوه بر آموزش های ضمن خدمت در طول سال جلساتی برای معلمان و نظارت بر عمکرد آنان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در هر استان برای هر درس یک سرگروه درسی وجود دارد افزود: این سرگروه ها مسئول برگزاری جلسات و دوره آموزشی برای کتب جدید هستند.