حضور کمرنگ خیران چالش بزرگ حوزه سلامت استان کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار اسکندری ظهر امروز یکشنبه در جلسه دیدار خیران سلامت با نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه اظهار داشت: فرهنگ‌سازی شایسته در راستای جلب مشارکت خیران در حوزهای سلامت و هدایت خیران برای رفع مشکلات بهداشتی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج از مباحث مهم و درخور توجه جدی بوده که متاسفانه از آن غفلت شده است.

وی افزود: استان کرمانشاه رتبه چهارم کشوری در بحث موقوفات را دارد اما در بحث خیران سلامت و بهداشت و درمان متاسفانه در رده‌های آخر کشور قرار دارد و این امر بیانگر لزوم توجه جدی برای اطلاع رسانی در حوزه جلب مشارکت خیران سلامت است.

اسکندری بااشاره به کمبود ۴ هزار تخت بیمارستانی در استان کرمانشاه گفت: به منظور بهبود روند مشارکت خیران کتابچه نیازمندی‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تهیه و در اقصی نقاط استان و کشور منتشر خواهد شد و در صورت تمایل خیران خارج از کشور برای حمایت از بیماران، این امکان نیز فراهم می‌شود.

وی خواستار برنامه‌ریزی هدفمند برای افزایش میزان مشارکت‌های مردمی و جلب حمایت خیران در بحث بهداشت، درمان و سلامت به ویژه برای بیماران خاص و صعب‌العلاج شد و بیان کرد: در جلسه‌ای که با حضور خیران سلامت در استان شیراز برگزارشد بیش از ۱۷ میلیارد تومان کمک جمع آوری و یکی از خیران تنها برای دکوراسیون بیمارستان شیراز قول حمایت ۱۰ میلیارد تومانی را داد اما متاسفانه در کرمانشاه این مسئله کمرنگ است.

اسکندری خلا حضور چشمگیر خیران سلامت در حوزه بهداشت و درمان استان کرمانشاه را چالشی بزرگ دانست و افزود: ما در این راستا به حمایت فراگیر مسئولان و اطلاع رسانی در این حوزه نیاز داریم.