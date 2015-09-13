معجزه پیامبر(ص) در راستای شکوفا کردن استعدادهای بشری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح نوزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه پیام نوراستان زنجان با اشاره به اهمیت دانایی و علم افزود: بمب و گلوله در یک مقطع می تواند دنیا را مدیریت کند اما اگر بخواهد همیشگی باشد باید بر مبنای علم، رشد و تعالی باشد.

وی با بیان اینکه هیچ عاملی مانند نادانی نمی تواند باعث گرفتاری ها و بلاها باشد تاکید کرد: توجه به عترت بدون توجه به قرآن انسان را به کمال نمی رساند و در صورت عکس هم یعنی توجه به قرآن بدون عترت نیز نتیجه مطلوب حاصل نخواهد نکرد.

نماینده ولایت فقیه در زنجان با تاکید بر اینکه قرآن جدای از اهل بیت(ع) یعنی داعش و گروه های این چنینی تصریح کرد: افرادی خود را مسلمان اعلام می کنند و دست به قتل کودکان و زنان و مردان مسلمان می زنند و ندای الله اکبر سر می دهند چون اینها گرفتار قرآن بدون عترت هستند.

حجت الاسلام خاتمی اظهار کرد: تشیع بدون قرآن تشیعی است که لندن از آن حمایت می کند و هزینه های آن را بی بی سی تامین می کند که مدعی تشیع بدون قرآن هستند.

وی افزود: منظور از حکومت واحد جهانی مسلمان شدن همه نیست هرکس در دنیا می تواند دین خود را داشته باشد و تنها باید چتر علم و عدالت بر سر همه سایه بیندازد.

امام جمعه زنجان تصریح کرد: با چشیدن لذت عدالت و حلاوت علم، مردم به دین گرایش پیدا می کنند و آگاهی و عقول به کمال رسیده­ و همه تحت یک قانون و به یک برنامه می رسند.

وی افزود: اگر بنا بود با زور و شمشیر فکر و عقیده ای بر مردم تحمیل شود خدا در هدایت بشر صبوری نمی کرد، ارزش زمانی به وجود می آید که عقل ها رشد کنند آگاهی زیاد، ایمان قوی تر و یقین پررنگتر شود.

نماینده ولایت فقیه در زنجان با تاکید بر اینکه حرص، بخل و حسادت انسان را بیمار می کند، گفت: وقتی عقول رشد کردند در زیر سایه تعالیم وحی و قرآن این صفات رذیله از بین می روند و فضایل اخلاقی جانشین شده و زندگی مردم تبدیل به زندگی برادرانه می شود.

حجت الاسلام خاتمی بزرگترین شگفتی آفرینش را پدیده خلقت دانست و افزود: تنها عاملی که می تواند علم را نسل به نسل و در طی قرن ها ادامه دهد قلم است.