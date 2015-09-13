عید غدیر فرصتی برای تبیین جایگاه ولایت فقیه در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غیاث‌الدین طه محمدی ظهر یکشنبه در ستاد برگزاری جشن‌های عید غدیر با اشاره به اینکه درگذشته در استان همدان جشن‌های مناسبی برای عید غدیر گرفته نمی‌شد ولی اکنون باهمت متصدیان امر فعالیت مناسبی در این زمینه انجام می‌شود، گفت: اکنون در شهرهای مختلف همدان جشن‌های خوبی برگزار می‌شود اما بزرگ‌ترین جفا به شیعه عدم توجه به نام‌آور کردن روز غدیر خم بوده است.

وی بابیان اینکه واقعه عاشورا اکنون در دنیا پذیرفته‌شده و سرمایه‌گذاری بسیاری برای آن صورت گرفته است، گفت: برای معرفی واقعه غدیر کار چندانی انجام‌نشده و اگر کاری که برای معرفی واقعه عاشورا انجام شد برای غدیر نیز صورت می‌گرفت نیمی از اهل سنت شیعه شده بودند.

وی با اشاره به اینکه در کشورمان حتی در جشن‌های باستانی ایران همچون چهارشنبه‌سوری هزینه‌هایی شده که برای واقعه غدیر انجام‌نشده است، افزود: همه دنیا به دنبال کوبیدن جریان حق هستند و باید بهترین جشن‌ها برای عید غدیر برگزار شود.

آیت‌الله محمدی بابیان اینکه جشن‌های نمادین همدان در کشور بی‌مانند است، بیان داشت: نباید منتظر تعریف‌ و تمجیدها بود بلکه باید خود به دنبال اجرای کارها باشیم.

رئیس بنیاد غدیر استان همدان نیز در این ستاد با تأکید بر اینکه با انسجام خوب می‌توان کارهای بزرگی برای غدیر انجام داد، بیان داشت: در مقابل هجمه دشمن هنوز کار خاصی برای نام‌آور کردن غدیر انجام‌نشده است.

حجت‌الاسلام سید مرتضی حسنی حلم ادامه داد: در کشور امن ایران باید برای فراگیر کردن پرچم علی ابن ابیطالب هر چه بیشتر همت کرد و باید کاری جهادی برای جشن‌های عید غدیر انجام شود.

وی عنوان کرد: شهرداری همدان باید در ایام غدیر شهر را درشان علی ابن ابی‌طالب آذین کند و نورافشانی میدان‌ها شهر نیز باشکوه باشد.

وی بابیان اینکه اصناف با نصب پرچم بر سر درب مغازه‌ای خود می‌توانند فضای شهر را تغییر دهند، گفت: فلسفه وجودی غدیر باید برای مردم بازگو شود تا مردم خود برای گرامیداشت عید غدیر وارد عمل شوند.

وی با اشاره به اینکه باید در روز غدیر شاهد موج‌آفرینی در همدان باشیم، بیان داشت: نحوه برگزاری جشن‌ها نسبت به چند سال گذشته بهتر شده چراکه غدیر روز شیعه و بشریت و اسلام است.

فاضل عبادی مدیرکل ارشاد اسلامی استان همدان نیز در این ستاد از برگزاری جشن‌های غدیر در پنج حوزه خبر داد و افزود: ۳۰ جشن توسط کانون‌های فرهنگی مساجد در استان برگزار خواهد شد و در حوزه‌های ادبی ویژه‌برنامه‌هایی برای اجرا در نظر گرفته‌شده و برنامه‌هایی نیز در جشنواره فیلم و تئاتر کودک نوجوان در این ایام برگزار خواهد شد.