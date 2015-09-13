آثار پژوهشی جشنواره قرآن و عترت کارکنان پیام نور مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه رضایی کوخدان ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح جشنواره قرآن و عترت دانشگاه پیام نور استان زنجان با اشاره به استقبال دبیرخانه جشنواره قرآن و عترت ازایده های برتر قرآنی گفت: قرآن و فرهنگ قرآنی باید برای دانشجویان جابیفتد و فضای حاکم بر دانشگاه و آموزش دانشگاه قرآنی شود.

وی با اشاره به حضور چهار هزار شرکت کننده در جشنواره قرآن و عترت اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور گفت: متاسفانه در بخش پژوهشی آثار مطلوب یک جامعه دانشگاهی وجود نداشت و از این رو امسال اقدام به اضافه کردن بخش میان رشته ای شد.

رضایی تشکیل دبیرخانه قرآن و عترت را یکی ازگام های موثر در ترویج فرهنگ قرآنی اعلام کرد و افزود: شناسایی کانون های فعال قرآن و عترت در کشور، برپایی کارگاه آموزشی قرآن و عترت در قم، برگزاری جشنواره قرآن و عترت برای کارکنان دانشگاه پیام نور استان مازندران و برگزاری جشنواره ایده های برتر قرآنی از اقدامات موثر دیگر در زمینه توسعه فعالیت های قرآنی دانشگاه پیام نور است.

مدیرکل فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه پیام نور کشور افزود: با وجود اقدامات انجام شده و اجرای برنامه های متعدد در ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی راه نرفته زیادی دارد و باید برنامه ریزی ها به سمتی برود که فرهنگ قرآنی در بین دانشجویان نهادینه شود.

رضایی گفت: تا چه اندازه فضای قرآنی و اخلاق قرآنی در دانشگاه ها حاکم شده و به عنوان مسئولان فرهنگی چقدر در تحقق این امر موفق بوده ایم.

مرحله کشوری بخش شفاهی جشنواره قرآن و عترت پیام نور روزهای ۲۱ تا ۲۳ شهریور ماه در زنجان برگزار می شود و دربخش پایانی ۱۷۵ شرکت کننده حضور دارند که از این تعداد ۶۵ نفر را بانوان و ۱۱۰ نفر را مردان از بین کارمندان و اساتید این دانشگاه تشکیل می دهند.