وضعیت پروژه های عمران روستایی بنیاد مسكن در مرند و جلفا بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شاملو معاون عمران روستایی بنیاد مسكن كشور یکشنبه در سفر به آذربایجان شرقی از طرح های عمرانی در روستاهای شهرستان های مرند و جلفا بازدید و با حضور مدیر كل بنیاد مسكن استان، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس و جمعی از مسوولان شهرستانی وضعیت این طرح ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این بازدیدها وضعیت طرح های عمرانی روستاهای پیام، اردكلو، تازه كند آخوند و روستای جابجاشده هرزند عتیق از توابع شهرستان مرند و نیز روستاهای لیوارجان، سیه سران، ارسی و داران با حضور معاون عمران روستایی بنیاد مسكن یززسی و تصمیمات لازم در خصوص تسریع و تکمیل آنها اتخاذ شد.

اجرای طرح هادی روستاهای شهرستان مرند با ۹۳۲۳ میلیارد ریال اعتبار

معاون عمران روستایی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی كشوردر بازدید از روستاهای شهرستان مرند گفت: توسعه روستایی باعث شادابی مردم می‌ شود زیرا تغییرات در زندگی آنان علاوه بر افزایش درآمدها، آرامش و آسایش روانی را نیز موجب شده و رضایت‌ مندی آنان از زندگی در مناطق روستایی خواهد شد.

شاملو در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه توسعه نیافتگی روستاها موجب عقب ماندگی شهرها می شود، بنیاد مسکن باید با توجه به سطح بندی و فازبندی روستاهای دارای طرح هادی نسبت به انتخاب محور توسط دهیاری ها و شوراهای اسلامی با هدف اجرای بهتر طرح بهسازی اقدام کند.

وی بهسازی معابر و ارتقاء کیفیت سطح روستا ها را از اهداف اصلی طرح های بنیاد مسکن در این مناطق عنوان و تصریح کرد: تلاش ما بهره مند کلیه اهالی از مزایای این طرح هاست و با توجه به اینکه برای روستاهای دارای طرح هادی افق ۱۰ ساله پیش بینی شده، حداقل در روستاهایی که اجرای طرح هادی انجام می گیرد باید کلیه مسائل و مشکلات در همه جوانب بطور هم زمان تعیین تکلیف شود تا روستاهای مورد طرح در همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و عمرانی رشد یابند.

مدیر كل بنیاد مسكن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی نیز در این بازدید با اشاره به اقدامات این نهاد در روستاهای مرند گفت: برای اجرای طرح هادی چهار روستای این شهرستان در مجموع ۹ میلیارد و ۳۲۳ میلیون ریال هزینه شده که دو هزار و ۸۲۷ خانوار با ۱۰ هزار و ۵۲ نفر جمعیت از مزایای اجرای انها برخوردار شده اند.

قربان محمدی صدور سند مالکیت برای مساکن روستایی را از دیگر اقدامات بنیاد مسکن شهرستان مرند در این چهار روستا عنوان و تصریح کرد: تا کنون یکهزار و ۷۲۰ خانه روستایی در روستاهای پیام، اردكلو، تازه كند آخوند و روستای جابجاشده هرزند عتیق صاحب سند مالکیت شده اند.

نماینده مردم مرند و جلفا درمجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی در روستاها قابل توجه بوده و کار انجام شده در روستاها بیش از اعتبارات تخصیصی بوده و خوشبختانه در جذب منابع ملی نیز موفق بوده است.

محمد حسن نژاد تصریح كرد: بسیاری از روستاهای استان که محرومیت و عقب ماندگی مشخصه اصلی آنان در گذشته بود، امروز به برکت انقلاب اسلامی به نماد آبادانی، پیشرفت و توسعه تبدیل شده اند.

بهره مندی ۵۲۷۵ نفر از جمعیت روستایی شهرستان جلفا از طرح های عمرانی بنیاد مسکن

معاون عمران روستایی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی كشور همچنین در بازدید از طرح های این نهاد در روستاهای شهرستان جلفا خاطر نشان شد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته تا پایان سال‌جاری تهیه طرح هادی در تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار در سطح کشور به اتمام می‌رسد و در این راستا تخصیص سالانه ۸۰ درصد اعتبارات استانی به طرح هادی اثرات مثبت اجتماعی و فرهنگی طرح و استقبال روستاییان را نشان خواهد داد.

شاملو تصریح كرد: در حال‌ حاضر ۳۸ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار در سطح کشور وجود دارد که از این تعداد در ۱۴ هزار و ۵۰۰ روستا طرح هادی اجرا شده و در آن دسته از روستاهای آذربایجان شرقی نیز كه مردم و دهیاران با نظارت بنیاد مسكن جدول گذاری و زیر سازی را اجرا کنند، آسفالت معابر نیز توسط بنیاد مسكن اجرا و تكمیل خواهد شد.

مدیر كل بنیاد مسكن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی نیز در این بازدید از هزینه چهار میلیارد و ۲۳۵ میلیون ریال برای اجرای طرح هادی روستاهای لیوارجان، سیه سران، ارسی و داران جلفا گفت: در مجموع یکهزار و ۴۴۰ خانوار ساکن این روستاها با پنج هزار و ۲۷۵ نفر جمعیت از مزایای این طرح ها بهره مند شده اند.

محمدی با اشاره به اینکه روستای ارسی جلفا جز روستاهای هدف گردشگری این شهرستان محسوب می شود و بر همین اساس اجرای طرح هادی در آن از اهمیت بیشتری برخوردار بوده، خاطر نشان شد: علاوه بر اجرای طرح های هادی این روستاها، یکهزار و ۱۲۶ جلد سند مالکیت نیز در این مناطق صادر شده است.