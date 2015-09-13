به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شقایق حق جو، رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان، در افتتاحیه رویداد هم‌نت(همکاری، مشکل‌گشایی، نوآوری و توانمندسازی) با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به اینکه زمان تبدیل اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش‌بنیان فرارسیده است، بیان کرد: یک اکوسیستم کارآفرینی جدید لازمه تبدیل اقتصاد مبتنی بر خام فروشی نفت به اقتصاد مبتنی بر دانش است و باید با مطالعه و بررسی مدل‌های گوناگون موجود در کشورهای دیگری و بررسی وضعیت حال حاضر کشور یک مدل ایرانی را برای کارآفرین ایرانی مهیا کنیم.

وی با اشاره به نبود آموزش مناسب به دانشجویان در مورد رویداد هم نت گفت: رویداد هم نت یک مدل ایرانی برای کارآفرینی است و در رده رویداد پیش شتاب‌دهنده به حساب می‌آید و با توجه به خواست و استقبال بسیار خوب مخابرات مشکل نبود سرمایه‌گذار در این رویداد کارآفرینی رفع شده است.

همچنین در این مراسم حسین کشانی مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: متأسفانه مخابرات در ایران تنها با اینترنت و ارتباط صوتی مطرح شده و شاهد هیچ‌گونه ارزش‌افزوده‌ای در این رابطه نبوده‌ایم، اما مخابرات استان اصفهان در مسیر ایجاد ارزش‌افزوده گام خواهد برداشت.

وی با بیان اینکه هم نت رویدادی تبلیغاتی نیست، افزود: راه‌های بسیار ساده‌تری برای تبلیغ شرکتی به وسعت مخابرات بود ولی در راه کارآفرینی قدم گذاشته و برقراری ارتباط با متخصصین و کارآفرینان را یک وظیفه برای شرکت مخابرات دانسته‌ایم.

به گزارش مهر، در رویداد «هم‌نت» صنعتگران، سرمایه گذاران و صاحبان فناوری درباره مسائل و معضلاتشان به امید پیدا کردن راح حل گفتگو کرده و آموزش های فشرده ای در موضوع کسب و کار دریافت می کنند.

شرکت کنندگان این رویداد در ۴ روز کار تیمی یک چالش واقعی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات را تجربه کرده و در صورت پیدا شد راه حل ها، کسب و کار جدیدی در آینده با حضور آنها و سرمایه گذاری شرکت مخابرات استان اصفهان و دیگر حامیان حوزه ICT شکل می گیرد.

در همین راستا از میان ایده های مطرح شده توسط شرکت کنندگان ۱۵ الی ۲۰ تیم برگزیده می شوند که پس از تشکیل تیم های خود به مدت سه روز مهلت انجام کار تیمی بر روی ایده خود را دارند.

شرکت کنندگان «هم‌نت» علاوه بر این که فرصتی برای تجربه واقعی بازار، کار گروهی و کمک گرفتن از حرفه ای های صنعت خواهند داشت، از فرصت همراهی گروهی از مشاوران و کارآفرینان موفق داخلی و بین المللی نیز در طول رویداد برخوردار خواهند شد.

از جمله کارگاه هایی که در این رویداد برگزار می شود می توان به کارگاه توسعه مهارت های فردی و تیمی، کارگاه بیزنس مدل، کارگاه NVP، کارگاه شناخت بازار و کارگاه ارائه موثر اشاره کرد.«هم‌نت» از ۲۱ تا ۲۴ شهریور ماه ۹۴ در حال برگزاری است.