۵ عنوان کتاب با محوریت سیره حضرت جواد الائمه(ع) در بازارعرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتشارات استان قدس رضوی کتاب «باران سخاوت» جلد یازدهم از مجموعه کتاب «چهل حدیث» از مجموعه کتاب های شعر و عرضه شده به همین مناسبت است که توسط محمد ابراهیم لگزیان سروده و با قطع جیبی در سال ۱۳۸۹ توسط به نشر به چاپ سوم رسیده است.

در این مجموعه شعر، احادیث برگزیده امام جواد(ع) که چون چراغی نورانی راهنمای جویندگان نور و دانش است، گردآوری شده است.

جلد یازدهم مجموعه کتاب های «چهارده اختر تابناک» نیز که در خصوص زندگانی امام جواد(ع) به قلم احمد احمدی بیرجندی سال ۱۳۹۱ برای نخستین بار در قطع نیم جیبی چاپ شد نیز از جمله کتاب هایی است که تلاش دارد تا شرح مختصری را بر زندگی ایشان و وقایع دوران زندگی ایشان به خواننده ارائه کند.

همچنین کتاب «حکمت های تقوی» دوازدهمین جلد از سلسله کتاب های «راه زندگی» است که به قلم جواد محدثی به رشته تحریر در آمده و طی آن به ترجمه و توضیح چهل حدیث از امام جواد(ع) پرداخته است.

از ویژگی های این کتاب که در سال ۸۹چاپ و منتشر شد می توان به تبیین چهل موضوع اخلاقی و اجتماعی و استفاده از اشعاری متناسب در لابه لای مطالب اشاره کرد.

همچنین در ادامه می توان به کتاب های حوزه کودک و نوجوان در ارتباط با تبیین سبک زندگی این امام همام از جمله کتاب «با علی یا علی- امام جواد(ع)» نوشته فریبا كلهر و تصویرگری علیرضا گلدوزیان از مجموعه ۱۴ جلدی این اثر اشاره کرد که شامل حکایات و داستان های واقعی از زبان یاران ایشان می باشد.

کتاب سوغاتی از مجموعه کتاب «قصه های شیرین از زندگی معصومین(ع)» نیز دیگر کتاب انتشارات آستان قدس رضوی ویژه کودکان از سری «کتاب های پروانه» نوشته مسلم ناصری با تصویرگری استاد محمدحسین صلواتیان است که داستان های جذابی را به زبان کودکانه بازگو می کند.

علاقه مندان به تهیه این مجموعه کتاب ها می توانند به نشانی اینترنتی www.behnashr.com و یا فروشگاه های سطح شهر مشهد و نمايندگي های سراسر کشور مراجعه کنند.