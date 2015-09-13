ابوالقاسم جراره نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه سقوط بالابر در مسجدالحرام، گفت: مناسک حج واجب شرعی است که هر سال در ایام ذی‌الحجه در مکه مکرمه انجام می‌شود و در این مدت تامین امنیت زائران به عهده کشور میزبان یعنی عربستان سعودی است.

وی افزود: آل سعود با سوء‌مدیریت به دنبال شانه خالی کردن از مسئولیت تامین امنیت زائران خانه خداست.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس ادامه داد: پشت پرده تمام این مسائل خاندان آل سعود هستند، باید قبل از آغاز ایام ورود حجاج به مکه، کارگاه‌های عمرانی جمع‌آوری می‌شد، باید همه حواشی که مناسک حج را تحت تاثیر قرار می‌دهد از بین برود.

جراره گفت: به رغم اینکه وقوع چنین حادثه‌ای محتمل بود و باید کارگاه عمرانی اطراف حرم تعطیل می‌شد، اما این بالابر به دلیل آنکه متعلق به فرزند پادشاه عربستان بود، تعطیل نشد و در نهایت موجب بروز چنین حادثه دلخراشی شد که نگرانی همه کشورهای مسلمان را رقم زد.

وی با اشاره به اینکه سهل‌انگاری خاندان سعود قابل قبول نیست، خاطرنشان کرد: ما آل سعود را خادم‌الحرم نمی‌دانیم، زیرا شایستگی میزبانی از حجاج بیت‌الله الحرام را ندارد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه عربستان سعودی ارزشی برای خون مسلمانان قائل نیست، افزود: چه در داخل این کشور و چه در خارج از عربستان، خون مسلمانان برای خاندان آل سعود ارزشی ندارد.

جراره با اشاره به اینکه آل سعود جنایت‌های بسیاری را در کشورهایی همچون یمن، بحرین، سوریه و عراق مرتکب شده است، خاطرنشان کرد: خاندان سعودی جز منافع خود چیزی برایشان اهمیت ندارد.

نماینده مردم بندرعباس یادآور شد: باید کشورهای مسلمان نسبت به سیاست‌ها و اقدامات عربستان تصمیم عملی گرفته و مسئولان سازمان حج و زیارت کشورمان هم حادثه اخیر را به طور جدی پیگیری کنند.