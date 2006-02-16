واكنش تند صهيونيست ها به تحريم كالاهاي اسرائيلي در انگليس

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه اسرائيلي ها آرتص ، سازمان هاي يهودي با صدور بيانيه اي اقدام كليساي سيناد انگيس را براي تحريم شركت هايي كه محصولات آنها در سرزمين هاي اشغالي مورد استفاده قرار مي گيرد ، "شرم آور و ننگين" توصيف كردند .

اين اقدام چندي پس از آن صورت مي گيرد كه آرشيتكت هاي انگليسي اخيراً از تصميم خود براي تحريم شركت هايي خبر دادند كه به ساخت ديوار حايل در فلسطين كمك مي كنند.

گروه انگليسي "آرشيتكت ها و برنامه ريزان براي عدالت در فلسطين" (APJP) در لندن 24 بهمن ماه با انتشار درخواستي خواستار تحريم شركت هايي شدند كه در ساخت ديوار نژاد پرستانه حايل به اسرائيل كمك مي كنند ، ديواري كه شهرك هاي رژيم صهيونيستي را دركرانه باختري و بيت المقدس را از سرزمين هاي فلسطيني جدا مي كند.

بنابر گزارش منابع و سازمان هاي يهودي، دكتر "روان ويليامز" اسقف اعظم كانتربري در انگليس در بين افراد سرشناسي است كه از اقدام تحريم اين كليسا حمايت كرده است.

"ادگار برونفمن" رئيس كنگره يهوديان جهان در واكنش به اين موضوع ديروز در بيت المقدس مدعي شد"كه اين تصميم ما را به روز هاي تاريك تاريخ گذشته باز مي گرداند".

خاخام دكتر "اسرائيل سينگر" رئيس شوراي سياست گزاري كنگره يهوديان جنگ نيز آن را اعلان جنگ عليه پيشرفت هايي دانست كه در سال هاي اخير در بين گفتگوي بين اديان صورت گرفته است.

خاخام "ميخائيل ملكيور" از اعضاي كنيست اسرائيل اين اقدام اسقف ويليامز را تعجب انگيز خواند و مدعي شد كه اين اقدام اسقف اعظم مسيحي مي تواند تنها به روند صلح خاورميانه و شانس كليسا براي ميانجي گيري درمناقشه اسرائيلي- فلسطيني لطمه بزند.