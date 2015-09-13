قانون فرزند خواندگی تسهیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحیم تاج‌الدین گفت: پدیده بی سرپرستی از پدیده های غمناک جوامع بشری است که به علل مختلف روی می دهد. این پدیده که زاییده ساختار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جدید است، به ویژه در جوامع صنعتی بسیار مشهود است. کودکانی که یکی از والدین خود را به دلایل گوناگونی چون طلاق، حوادث و... از دست داده اند کسانی هستند که در آینده هم دارای محرومیت هایی خواهند شد.

وی افزود : در کشور ما با توجه به آموزه های دینی و ملی، پدیده کودکان بی سرپرست، مورد توجه تصمیم گیرندگان و دست اندرکاران حوزه رفاه اجتماعی می باشد. در جدید ترین اقدام، قانون مربوطه مورد بازنگری قرار گرفته است که شرایط فرزندخواندگی را تسهیل نموده است.

وی در تشریح مزایای قانون جدید فرزند خواندگی گفت : در قانون قبلی صرفا حمایت از کودکان بی سرپرست بوده است اما در قانون جدید کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست را شامل می شود. در قانون قبلی فرزندخواندگی برای خانواده بدون فرزند بوده است اما در قانون فعلی اول برای خانواده های بدون فرزند-دوم دختران ازدواج نکرده- سوم خانواده های دارای فرزند می باشد.

وی تصریح کرد : حمایت مالی در قانون قبلی ذکر شده ولی شفافیت در راهکارهای عملیاتی و قانون وجود نداشت اما در قانون جدید بیمه – تملیک اموال و برخورداری از حق مستمری ولی ( فوت و ازکارافتادگی)مثل کودکان معمولی آورده شده است.در قانون قبلی متقاضیان از طریق دادگاه به بهزیستی معرفی می شدند اما در قانون فعلی متقاضیان اول به بهزیستی مراجعه و در صورت احراز صلاحیت به دادگاه مراجعه می نمایند.

تاج الدین افزود : علاوه بر این در قانون قبلی امکان فرزندخواندگی برای متقاضیان مقیم خارج از کشور وجود نداشت اما در قانون جدید متقاضیان مقیم خارج کشور می توانند با مراجعه به کنسولگری تقاضای فرزندخوانده کنند. همچنین در قانون قبلی در صورت پیدا کردن فرزند و نگهداری وی مشکلاتی بوجود می‌آمد اما در قانون جدید در صورت ثابت کردن موضوع، تسهیلگری برای فرزند وخانواده پیش بینی شده است.

تاج الدین به دیگر مزایای قانون جدید فرزندخواندگی اشاره کرد و گفت : در قانون قبلی سن فرزندخواندگی تا ۱۲ سال بود اما در قانون جدید تا ۱۶ سالگی افزایش یافته است.در قانون قبلی مرخصی دوره مراقبت برای مادر (فرزندخواندگی زیر ۳ سال)وجود نداشت اما در قانون جدید ۳ ماه مرخصی با حقوق در نظر گرفته شده است.در قانون قبلی مشاوره چندانی قبل از سرپرستی وجود نداشت اما در قانون جدید دفتر مشاوره دینی توسط حوزه علمیه قم با همکاری بهزیستی مشاوره قبل از سرپرستی داده می شود.

مدیرکل دفتر امورحمایتی و توانمندسازی افزود : در قانون قبلی امکان سپردن سه گروه از کودکان وجود داشت طفلی که جدپدری یا مادرش شناخته شده نبود-طفلی که جد پدری یا مادرش در قید حیات نباشند- کودکانی که به موسسه عام المنفعه سپرده شده و تا سه سال پدر و مادر و یاجد پدری او مراجعه نکنند اما در قانون جدید علاوه بر سه گروه قبلی ۲ گروه دیگر اضافه شدند: افرادی که سرپرستی آنان به بهزیستی سپرده شده و تا دو سال پدر و مادر یا جد پدری او مراجعه نکنند و افرادی که سرپرستی آنان به بهزیستی سپرده شده و هیچ یک از پدر مادر و یا جد پدری و وصی منصوب صلاحیت سرپرستی را نداشته باشد.