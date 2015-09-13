انتشار ماهنامه پاکستانی «ایران نوین»/ ویژه نامه امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهنامه ایران نوین به زبان های اردو، فارسی، عربی و انگلیسی از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منتشر می شود و مدیریت بخش اردوی این ماهنامه را دکتر محمد کیومرثی استاد زبان و ادبیات اردوی دانشگاه تهران به عهده دارد.

از آنجا که در ایران هر سال جشنواره ای به مناسبت بزرگداشت مقام و شخصیت امام رضا(ع) برگزار می شود و امسال نیز طبق روال سال های گذشته به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با مشارکت مجمع جهانی اهل بیت(ع) و جامعة المصطفی(ص) برگزار شد، شماره جدید این ماهنامه به این جشنواره پرداخته است.

در ویژه نامه امام رضا(ع) سید جواد جعفری مدیر عامل جشنواره بین المللی امام رضا(ع)، دکتر سید محمد هاشمی معاون فرهنگی سازمان و دکتر محمود واعظی دبیر شورای بین المللی جشنواره به بیان اهداف این جشنواره پرداخته و آن را قدمی مهم در پیشبرد فرهنگ رضوی در میان مسلمانان جهان عنوان کرده اند.

در ادامه دکتر راشد عباس نقوی در مطلبی تحت عنوان «پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای»، این پیام تاریخی را به زبان اردو منتقل نموده است. این پیام را رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۶۳ وقتی رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران بودند به مناسبت کنگره بین المللی امام رضا(ع) ایراد فرموده و در آن به جنبه های مختلف حیات طیبه امام رضا(ع) پرداخته اند.

دکتر محمد کیومرثی نیز درمقاله خود به بررسی زندگی امام موسی کاظم(ع) پرداخته و از زبان دانشوران و محققین دینی و مذهبی زندگی امام رضا(ع) را به تصویر کشیده است.

بعد از این مقاله دکتر علی کاوسی نژاد سفرنامه خود را در این باره نگاشته و و با بیان چگونگی اولین سفر خود به مشهد مقدس و زیارت امام رضا(ع)، نگاهی مذهبی و سیاحتی به شهر مشهد و توس داشته است.

در مقاله ای دیگر از این ویژه نامه خانم سیده مصباح فاطمه فعالیت های علمی امام رضا(ع) را مورد مطالعه قرار داده و علاوه بر این به معرفی شاگردان و اصحاب آن حضرت پرداخته است.

از جمله مقالاتی که در این ویژه نامه گنجانده شده است می توان به مقالات خانم آنا حمیدی در مورد حیات و زندگی سیاسی امام رضا(ع) و مقاله خانم زینب سعیدی دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات اردو تحت عنوان «حکمرانی خوب از نظر امام رضا(ع)» اشاره کرد که هر کدام به نحوی به بررسی جنبه های فکری و سیاسی امام هشتم شیعیان جهان امام رضا(ع) پرداخته اند.