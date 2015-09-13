به گزارش خبرنگار مهر، سیروس خدادادی پیش از ظهر امروز یکشنبه در اجلاس رؤسای آموزشوپرورش خوزستان اظهار کرد: طرح رتبهبندی معلمان از یک مهر امسال قطعا اجرا و احکام جدید معلمان بر اساس رتبهبندی پایه، مقدماتی، ارشد، خبره و عالی تا قبل از مهرماه صادر میشود.
وی افزود: در رتبه پایه، هفت درصد به حق شغل معلمان افزوده میشود که از لحاظ ریالی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود. در رتبه ارشد نیز ۲۵ درصد از کل حق شغل معلمان به میزان ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان اضافه میشود. در رتبه خبره و عالی نیز ۳۵ درصد از کل حق شغل معلمان افزایش خواهد یافت که در رتبه خبره ۲۵۰ تا ۳۸۰ هزار تومان و در رتبه عالی هم از ۳۸۰ تا ۵۳۰ تومان افزایشخواهیم داشت.
معاون پشتیبانی آموزشوپرورش خوزستان با اشاره به پرداخت حقوق بازنشستگان گفت: پیش از این بخشی از مطالبات بازنشستگان پرداخت شده بود و ۸۴ درصد آن مانده بود. با پیگیریهای وزارت آموزشوپرورش رقم بدهی بازنشستگان در استان خوزستان که ۵۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است تا قبل از مهرماه پرداخت میشود.
خدادادی بیان کرد: بدهی حقالتدریس سهماهه معلمان، حقوق شهریورماه، سرانه مدارس به میزان دو میلیارد تومان، هزینه فصل دو، ایاب و ذهاب، اضافهکار اداری و سایر بخشهای مالی تا قبل فرارسیدن مهرماه پرداخت میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، در این اجلاس مهدی رفیعی دهکردی معاون پرورشی و فرهنگی آموزشوپرورش خوزستان در ارتباط با برنامههای جدید این معاونت، فرزانه عیدی وندی رئیس گروه انجمن اولیا و مربیان به تبیین اولویتهای این گروه در سال جدید و اسفندیار بلدی رئیس اداره مشارکتهای مردمی و مدارس غیردولتی به تبیین سیاستهای مدارس غیردولتی و هیئتامنایی و بستههای حمایتی این مدارس پرداختند.
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