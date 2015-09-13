به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه جامع اطلاع رساني پروژه آماده بهره برداري نيمه شمالي خط سه مترو تهران با شعار "بشنو اين صداي آرامش تهران است" با الهام از صداي نوستالژيك حركت قطار روي ريل است كه سفر با قطار را به عنوان حمل و نقلي پاك، آسان، سازگار با محيط زيست، ارزان و آرامش بخش نويد مي دهد.

در برنامه اطلاع رساني اين رخداد تلاش شده تا ميان همه گروه هاي سني از طريق طرح هاي نوستالژيك با حمل و نقل ريلي و مترو پيوند برقرار و مخاطبان با اين فضا همراه شوند.

پروژه ۱۸ كيلومتري نيمه شمالي خط سه مترو تهران از نظر حجم عمليات فني، اجرايي و مالي بزرگ ترين پروژه مديريت شهري سال است كه با الحاق آن به بخش جنوبي در حال بهره برداري اين خط، طولاني ترين خط مترو خاورميانه به طول ۳۷ كيلومتر، ظرفيت جابجايي مسافر در ناوگان مترو تهران را يك ميليون نفر افزايش خواهد داد.