  1. جامعه
  2. شهری
۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۳۱

آغاز اكران برنامه‌های جامع اطلاع رسانی پروژه خط ۳ مترو تهران

آغاز اكران برنامه‌های جامع اطلاع رسانی پروژه خط ۳ مترو تهران

اجراي كمپين جامع اطلاع رساني پروژه خط ۳ مترو تهران براي معرفي بزرگترين پروژه سال مديريت شهري آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه جامع اطلاع رساني پروژه آماده بهره برداري نيمه شمالي خط سه مترو تهران با شعار "بشنو اين صداي آرامش تهران است" با الهام از صداي نوستالژيك حركت قطار روي ريل است كه سفر با قطار را به عنوان حمل و نقلي پاك، آسان، سازگار با محيط زيست، ارزان  و آرامش بخش نويد مي دهد.

در برنامه اطلاع رساني اين رخداد تلاش شده تا ميان همه گروه هاي سني از طريق طرح هاي نوستالژيك با حمل و نقل ريلي و مترو پيوند برقرار و مخاطبان با اين فضا همراه شوند.

پروژه ۱۸ كيلومتري نيمه شمالي خط سه مترو تهران از نظر حجم عمليات فني، اجرايي و مالي بزرگ ترين پروژه مديريت شهري سال است كه با الحاق آن به بخش جنوبي در حال بهره برداري اين خط، طولاني ترين خط مترو خاورميانه به طول ۳۷ كيلومتر، ظرفيت جابجايي مسافر در ناوگان مترو تهران را يك ميليون نفر افزايش خواهد داد.

کد مطلب 2914518
سیامک صدیقی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها