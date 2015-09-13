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۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۵۲

مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان:

نبود رشته کتابداری در دانشگاههای هرمزگان/متقاضیان بورسیه می شوند

نبود رشته کتابداری در دانشگاههای هرمزگان/متقاضیان بورسیه می شوند

بندرعباس - مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان گفت: یکی از مشکلات موجود در استان عدم وجود رشته کتابداری در دانشگاه های استان هرمزگان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زینلی تختی ظهر یکشنبه در دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان هرمزگان به اقدامات انجام شده برای ترویج کتابخوانی اشاره کرد و گفت: تا حد زیادی توانسته ایم نوع نگاه مردم به کتابخانه های عمومی را تغییر داده و با انجام برنامه های جانبی مختلف و تبدیل کتابخانه ها به یک پایگاه فرهنگی، آنها را به حضور در کتابخانه و استفاده از امکانات موجود تشویق کنیم.

وی افزود: نشست های کتاب خوان یکی از برنامه هایی است که به صورت ماهیانه در جهت تشویق مردم به مطالعه در کتابخانه های عمومی استان هرمزگان برگزار می شود و در این نشست ها شهروندان کتاب های مورد علاقه خود را به یکدیگر معرفی می کنند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان با اشاره به فعالیت های صورت گرفته برای گسترش فضای کتابخانه ای، عنوان کرد: طی دو سال اخیر کار تکمیل پروژه های نیمه تمام کتابخانه های عمومی با جدیت بیشتری در حال انجام است و امیدواریم با تخصیص اعتبار مناسب این کتابخانه ها در موعد مقرر به بهره برداری برسند.

دبیر انجمن کتابخانه های عمومی استان هرمزگان در پایان گفت: یکی از مشکلات موجود در استان عدم وجود رشته کتابداری در دانشگاه های استان هرمزگان است که با مساعدت استاندار هرمزگان مقرر شده است، هرسال سهمیه ای جهت تحصیل متقاضیان بومی این رشته در دانشگاه های استان های همجوار در نظر گرفته شود.

در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان هرمزگان که با حضور اکثر اعضا برگزار شد، فراهم آوردن امکان تحصیل متقاضیان بومی رشته کتابداری در سایر دانشگاه های کشور به صورت بورسیه و گنجاندن برنامه معرفی کتاب در جلسات شورای اداری استان هرمزگان مورد تصویب قرار گرفت.

کد مطلب 2914521

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