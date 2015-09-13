قرارداد ۱.۵ میلیارد دلاری بانک کشاورزی با صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شهیدزاده امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه تاپایان سال ۱.۵ میلیارد دلار قرار داد برای استفاده از سیستم ارزی صندوق توسعه ملی منعقد خواهد شد، گفت: از ابتدای سال ۷ میلیون و ۹۵۰ هزار تن گندم به ارزش ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان توسط بانک کشاورزی خریداری شده است.

مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به ۷ اولویت راهبردی این بانک، اظهار کرد: کاهش اتکای دولت به نفت، افزایش ثروت آفرینی، ایجاد سامانه‌های مدیریت و عملیات، تقویت شفافیت مالی و اداری، توسعه هدفمند سرمایه های انسانی و مشارکت فعال در سیاست گذاری از جمله اولویت‌های راهبردی در این بانک تعریف شده است.

وی با بیان اینکه دو سوم منابع جمع آوری شده بانک صرف توسعه شعب بانک در سایر مراکز اختصاص یافته است، گفت: یکی دیگر از مهمترین برنامه های کاری حضور فعال برای اجرای طرح محوری خرید گندم در سال ۹۴ بوده است.

شهیدزاده اظهار کرد: براساس آخرین آمار، ۷ میلیون و ۹۵۰ هزار تن به ارزش ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خریداری شده که از این میزان ۸ هزار و ۴۰۰ میلیون تومان آن پرداخت شده است. با پشتیبانی وزارت جهادکشاورزی با استفاده از نظام مالی در آینده نزدیک مابقی طلب گندمکاران پرداخت خواهد شد. تا پایان شهریورماه کلیه طلب گندمکاران از دولت پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه راه اندازی قرض الحسنه ویژه کشاورزی از دیگر اقدام‌های این بخش بوده است، تصریح کرد: برای کمک به کشاورزان در فصل کشت این طرح اجرایی می شود. در این میان، با واقع بینی بانک مرکزی اگرچه دیر اما به ما اجازه داده شده که برای پشتیبانی از نهاده های کشاورزی این منابع ارزان قیمت در اختیار تولید قرار گیرد.

شهیدزاده خاطرنشان کرد: با کمک‌های مسئولانه و فعالانه صندوق توسعه ملی ۱۷ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی به این بانک اختصاص یافته و ۹۴.۵ درصد منابع به قرارداد رسیده، ضمن اینکه ۵.۵ درصد مابقی نیز مربوط به مشتریانی است که طرح آنها معرفی نشده است.

مدیرعامل بانک کشاورزی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در سال ۹۲ از ۸ هزار میلیارد ریال منابع اختصاص یافته صندوق مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تخصیص یافته است و این بدان معناست که هم در جذب و هم در اختصاص تحقق منابع بیش از ۲ برابر بوده است.

وی اظهار کرد: درسال ۹۳ سه میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی، ۳.۲ دهم میلیارد دلار حواله ارزی و ثبت سفارش ۵۳۵ میلیون دلار صورت گرفته که نسبت به سال گذشته تا ۲ برابر بوده است.

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به دوران پساتحریم اظهار کرد: در پساتحریم با ابزارها، نظام بانکداری جدید با توسعه خدمات در خدمت تولید کنندگان بخش کشاورزی خواهیم بود.

شهیدزاده با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۸۰ میلیارد ریال تسهیلات تامین اعتبار شده است اظهار کرد: در سال ۹۴ به منظور به کار گیری سیستم ارزی صندوق توسعه ملی ۵۰۰ میلیون دلار قرارداد بسته شده که تا پایان سال به ۱.۵ میلیارد دلار افزایش می یابد.