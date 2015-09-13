به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نقوی حسینی امروز پس از اتمام جلسه نوبت صبح کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس، در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نهمین جلسه این کمیسیون در صبح امروز اظهار داشت: امروز بیشترین تعداد میهمانان از کمیسیونهای دیگر در کمیسیون ویژه برجام حضور داشتند و ما نیز از حضور همکاران از دیگر کمیسیونها استقبال میکنیم و طبق آییننامه، همه آنها حق اظهارنظر دارند.
وی با انتقاد از تلاش برخی رسانهها برای مورد اتهام قرار دادن کمیسیون ویژه بررسی برجام در روزهای اخیر، گفت: برخی رسانهها تلاش میکنند تا این احساس را در مردم ایجاد کنند که کمیسیون دارای گرایش خاصی است؛ در حالی که به هیچ عنوان گرایش خاصی در کمیسیون حاکم نیست، هم به جهت ترکیب اعضا و هم به جهت اینکه اعضا متعهد شدهاند که از دیدگاههای خودشان صرفنظر کنند و در مقام داور قرار بگیرند.
سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس تصریح کرد: وارد کردن این اتهامات، ظلم به مجلس و کمیسیون ویژه است و راه را برای رسیدن به یک نتیجه روشن با مشکل مواجه میکند.
نقوی حسینی با اشاره به حضور سعید جلیلی، علی باقری و فریدون عباسی در نشست صبح امروز کمیسیون ویژه برجام، اظهار داشت: امروز محور بحث، موضوع لغو تحریمها بود و میهمانان باید به این سئوال جواب میدادند که با توجه به اینکه هدف اصلی مذاکرات لغو تحریمها بود، آیا این هدف در برجام و قطعنامه شورای امنیت و ضمایم آنها تامین شده است یا خیر؟
وی خاطرنشان کرد: جمعبندی آقای جلیلی و همکاران وی پس از پنج ساعت گفتگو این بود که برجام و قطعنامه، هدف مذاکرات یعنی لغو تحریمها را تضمین نمیکند، چرا که ساختار تحریمها در سه حوزه آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت باقی است.
سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام ادامه داد: آقای جلیلی و همکاران وی در رابطه با تحریمهای آمریکا اشاره داشتند که تحریمهای اولیه لغو نخواهد شد و تحریمهای ثانویه نیز به صورت موقت، متوقف خواهد شد که این مساله نیز با پیچیدگی مواجه است که توقف این تحریمها شامل کدام دسته از تحریمها میشود.
نقوی حسینی افزود: میهمانان کمیسیون درباره تحریمهای اتحادیه اروپا نیز معتقد بودند که تحریمهای ناشی از دولتهای عضو اتحادیه اروپا سر جای خود باقی است و بحثی درباره آنها نشده و تحریمهای کل اتحادیه اروپا نیز در برخی بخشها تا هشت سال دیگر باقی میماند و در بخشهای دیگری نیز تعلیق میشود نه لغو.
وی به دیدگاه سعید جلیلی و دیگر اعضای تیم مذاکرهکننده سابق درباره لغو تحریمهای شورای امنیت نیز اشاره کرد و گفت: در این رابطه معتقد بودند که تحریمهای موشکی، تسلیحاتی و اشاعهای سر جای خود باقی میماند و آن دسته از تحریمهایی هم که بر اساس شش قطعنامه قبلی وضع شده، غیر از تحریمهای تسلیحاتی و اشاعهای، برگشتپذیر هستند؛ بنابراین استدلال ایشان این بود که وقتی میگوییم این تحریمها برگشتپذیر هستند، اصطلاح لغو برای آنها صحیح نیست، چون لغو مشروط انجام میشود.
سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس ادامه داد: پس از اظهارات آقای جلیلی و همکاران وی، برخی اعضای کمیسیون نقدهای خود را به صورت جدی به دیدگاههای وی مطرح و استدلالهای خود را از متن برجام ارائه کردند که مجددا آقای جلیلی با ارائه شواهد و مدارکی، از استدلال خود دفاع کرد.
ظریف و عراقچی امروز بعدازظهر میهمان کمیسیون ویژه برجام هستند/ بازدید اعضای کمیسیون از راکتور اراک
نقوی حسینی به جلسه نوبت عصر امروز کمیسیون ویژه بررسی برجام اشاره کرد و گفت: در جلسه نوبت عصر میزبان ظریف وزیر امور خارجه و عراقچی و دیگران همکاران وی هستیم تا مباحث باقیمانده را در دفاع از برجام ارائه کنند.
وی افزود: اعضای کمیسیون برجام فردا با سفر به استان مرکزی از تاسیسات آب سنگین اراک بازدید میکنند و صبح سهشنبه نیز میزبان تیم اقتصادی کابینه خواهند بود تا ابعاد و آثار اقتصادی ناشی از اجرای برجام را بررسی کنند.
سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام خاطرنشان کرد: در جلسه نوبت عصر روز سهشنبه نیز وزرای دفاع و اطلاعات و کارشناسان امنیتی و نظامی برای بررسی ابعاد و آثار برجام در این حوزهها، به کمیسیون ویژه میآیند؛ در جلسه نوبت صبح چهارشنبه نیز میزبان علیاکبر ولایتی رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهیم بود و در ادامه جمعی از صاحبنظران حقوق بینالملل دعوت شدهاند تا برجام را از منظر حقوق بینالملل بررسی کنند.
ارجاع همزمان برجام به کمیسیونهای فرعی موازیکاری نیست
سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس، در ادامه و در پاسخ به خبرنگار مهر درباره صحت و سقم ابلاغیه رئیس مجلس به کمیسیونهای فرعی برای بررسی همزمان برجام، با تائید این خبر تصریح کرد: این مساله موازیکاری نیست؛ چرا که طبق آییننامه داخلی مجلس، هیات رئیسه طرح یا لایحه یا ماموریت کمیسیونها را به کمیسیون اصلی ارائه میکند و میتواند همزمان آن را به کمیسیونهای فرعی نیز ارائه دهد و این کمیسیونها نیز جمعبندی خود را به کمیسیون اصلی تقدیم میکنند.
نقوی حسینی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره نسبت میان کمیسیون ویژه برجام و کمیسیون امنیت ملی در بررسی توافق هستهای، تاکید کرد: کمیسیون امنیت ملی تاکنون در چارچوب قانون بررسی خود را انجام داده است اما مجلس به جهت اهمیت موضوع، یک کمیسیون ویژه برای این کار تشکیل داده است که پس از این مسئولیت موضوع با کمیسیون ویژه برجام است.
استماع نظرات کارشناسان و تیمهای مذاکرهکننده این هفته پایان مییابد
وی در ادامه درباره زمان حضور علی لاریجانی در نشست کمیسیون ویژه بررسی برجام نیز گفت: زمان حضور وی معلوم نیست، اما خودشان اعلام کردند که قطعاً در کمیسیون حضور مییابند تا به عنوان رئیس مجلس و مذاکرهکننده اسبق هستهای، نظر خود را درباره برجام بگویند.
سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام خاطرنشان کرد: برنامه کمیسیون این است که استماع نظرات کارشناسان و تیمهای مذاکرهکننده قبلی و فعلی را در این هفته به اتمام برساند و هفته بعد برای ارزیابی و جمعبندی گزارش خود آماده شود.
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