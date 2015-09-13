روسیه در ست دوم هم ایران را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران بعد از ظهر امروز یکشنبه در چارچوب رقابتهای جام جهانی ژاپن به مصاف روسیه رفت که ست دوم این بازی با پیروزی ۲۵ بر ۱۸ تیم روسیه همراه شد تا این تیم در مجموع ۲ بر صفر پیش بیفتد.

در این ست تیم روسیه از همان ابتدای کار با سرویس‌های خوب خود دریافت کننده‌های تیم کشورمان را تحت فشار قرار داد. این تیم برتری دو امتیازی که از ابتدای ست دوم ایجاد کرده بود را تا وقت نخست استراحت فنی حفظ کرد و ۸ بر ۶ این وقت را به نام خود ثبت کرد.

تیم ایران با دفاع‌های خوبی که روی تور داشت در امتیاز دوازدهم با روسیه برابر شد و با پوئن سرویس موسوی ۱۳ بر ۱۲ پیش افتاد. در ادامه روسیه بار دیگر دو امتیاز متوالی گرفت و وقت دوم استراحت فنی را هم ۱۶ بر ۱۵ پیشی گرفت. در بازگشت به زمین اشتباهات متوالی را از تیم ایران شاهد بودیم و روسیه برتری ۲۰ بر ۱۶ خود را روی تابلو امتیازات ثبت کرد. روسیه این برتری را حفظ کرد و کاری از کواچ ساخته نبود تا نتیجه این ست ۲۵ بر ۱۸ به سود روسیه تمام شود.