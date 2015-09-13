موزرسکی امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و روسیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران بعد از ظهر امروز یکشنبه در چارچوب رقابتهای جام جهانی ژاپن به مصاف روسیه رفت و با اریه یک بازی ضعیف در سه ست متوالی با امتیازهای ۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۰ نتیجه را واگذار کرد.

دمیتری موزرسکی بازیکن ۲۱۸ سانتیمتری تیم ملی روسیه که در این بازی از پست سرعتی به پشت خط زن نقل مکان کرده بود با کسب ۲۰ امتیاز نقش مهمی را در برتری روسیه ایفا کرد و امتیازآورترین بازیکن میدان نیز معرفی شد.

در تیم ایران امیر غفور و مجتبی میرزاجانپور هر کدام با کسب ۱۲ امتیاز شرایط بهتری نسبت به سایرین داشتند.