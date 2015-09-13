به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حقیقی درباره امضای تفاهم نامه همکاری میان مرکز بسیج صدا و سیما با جشنواره بین‌المللی فیلم محمد(ص) پیامبر صلح گفت: در نشست مشترکی که با حضور بنده و محمود عاطفی رئیس مرکز بسیج صداوسیما برگزار شد مقرر شد مرکز بسیج رسانه ملی در برگزاری هرچه بهتر جشنواره به ما کمک کند.

وی از استقبال رئیس مرکز بسیج رسانه ملی از برگزاری نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم محمد(ص) پیامبر صلح اعلام و اهمیت این رویداد بین‌المللی در جهان امروز خبر داد و اضافه کرد: مرکز بسیج رسانه ملی در راستای رسالت و ماموریت‌هایش وظیفه خود می‌داند تا از هیچ گونه حمایت و کمکی دریغ نکند و قرار شد در زمینه برنامه‌سازی توسط همه شبکه‌های داخلی و برون مرزی، ساخت برنامه‌های ترکیبی، ساخت کلیپ‌های موضوعی، ساخت موسیقی، پخش تیزردر همه شبکه‌های داخلی و برون مرزی و ... از این رویداد بین‌المللی حمایت کند.

جشنواره بین‌المللی فیلم محمد(ص) پیامبر صلح به همت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان‌ها و مراکز مختلف کشور با اهدافی چون تبلیغ جنبه‌های انسانی، فردی، اجتماعی، مهربانی و نیز زیبایی‌های معنوی حیات پر نور پیامبر رحمت و عدالت، آگاهی بخشی به جامعه بشری به واقعیات حیات و دستورات حضرت محمد (ص)، تعمیم ارزش‌های والای فرهنگی و اجتماعی زندگی پیامبر اسلام (ص)، زمینه‌سازی برای نوآوری و تبادل اندیشه‌ها و آموخته‌های هنرمندان، ارایه تصویر واقعی از زندگی پیامبران و تاثیر آن در زندگی انسان‌ها و بهره‌گیری از ابزار نافذ و تاثیرگذار سینما در راستای تبلیغات دینی طراحی و برنامه‌ریزی شده است.

روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم محمد(ص) پیامبر صلح همچنین از کلیه فیلمسازان و مراکز تهیه و تولید فیلم دعوت کرد تا آثارشان را در قالب فیلم‌های کوتاه، مستند، ۱۱۴ ثانیه ای، کلیپ و نماهنگ و فیلم‌های موبایلی به دبیرخانه این رویداد سینمایی به نشانی تهران، بالاتر از چهار راه ولیعصر، جنب دانشگاه هنر، خیابان رشت، بن بست اول، پلاک یک ارسال کنند.

از جمله موضوعات و محورهای جشنواره نگاهی به حیات حضرت محمد (ص) و ویژگی و خصایص ایشان در قرآن کریم و جلوه‌های عینی آن در مناسبات و روابط فردی و اجتماعی جامعه امروز است که این خصایص ویژگی‌هایی چون انسان‌دوستی، صلح‌خواهی، رأفت، یتیم‌نوازی، کمک به ضعیفان و مستمندان، عدالت جویی، ساده زیستی، مردمی بودن، ارتباط با خدا، دعا و مناجات، توجه به محیط زیست، توصیه به رعایت حقوق حیوانات، مبارزه با نژاد پرستی و …را در برمی گیرد. استفاده از سبک زندگی پیامبر (ص) درجهان امروزی، پاسخ به تعابیر غلط از سیره پیامبر رحمت (ص) و هرگونه محتوای مرتبط با تعالیم پربرکت حیات حضرت محمد (ص) دیگر مباحث این جشنواره خواهد بود.

جشنواره بین‌المللی فیلم «محمد(ص) پیامبر صلح» دی‌ماه سالجاری به دبیری مهدی حقیقی در تهران برگزار می‌شود.