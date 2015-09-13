تلفات حوادث رانندگی ۷ درصد کاهش پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید معین زاده ظهر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور رفسنجان اظهار داشت: ارتقاء انضباط و امنیت و کاهش تلفات حوادث رانندگی از وظایف پلیس راهور است.

وی افزود: در استان کرمان هماهنگی و هم افزایی بین سازمان ها و پشتیبانی نماینده ولی فقیه و ائمه جمعه وظیفه ما را سنگین تر می کند و باید از این هم افزایی بیشتر استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: اجرای طرح همیار پلیس از سال ۸۴ توانسته تاثیر خوبی در کاهش حوادث جاده ها و شهرها داشته اما با این حال عامل انسانی بیشترین عامل تلفات در حوادث است.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان کرمان تصریح کرد: در استان کرمان از هر پنج نفر یک نفر صاحب خودرو است و در شهرستان های رفسنجان و انار نیز وجود بیش از ۱۰۰ هزار خودروی شخصی می طلبد تا بر روی عامل انسانی بیشتر کار شود.

معین زاده افزود: در زمینه برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، ۳۰ درصد افزایش برخورد داشتیم و ‌در پنج ماه گذشته ۱۸۶ گواهینامه بر اساس تخصیص نمره منفی ضبط شده است.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان کرمان از کاهش هفت درصدی تلفات حوادث رانندگی در استان کرمان خبر داد و گفت: در شهرستان رفسنجان نیز ۴۵ درصد کشته شدگان حوادث رانندگی عابرین پیاده و ۴۵ درصد موتورسیکلت سواران هستند که نسبت به میانگین کشوری بسیار بالاست و بیشترین علت آن عدم توجه به جلو راننده به واسطه استفاده از گوشی تلفن همراه است.

معین‌زاده عنوان کرد: در استان کرمان آمار تلفات عابران پیاده نسبت به میانگین کشور بیشتر است و هفت درصد از رانندگان با سرعت بالا و غیر‌مجاز حرکت می‌کنند.

وی با اشاره به لزوم استفاده از دوربین های کنترل سرعت، افزود: شهرهای کوچک هم نیاز به دوربین کنترل سرعت دارند، به صورت سنتی دیگر نمی‌توانیم سرعت را کنترل کنیم، استفاده از ابزار روز موجب کنترل بهتر ترافیک و کاهش تلفات می‌شود.

وی در پایان گفت: علی‌اکبر نصیری از این پس به سمت جانشین پلیس راهور و رئیس عملیات پلیس راهور استان کرمان منصوب می‌شود.

در این آیین رضا سالاری ‌نژاد به عنوان رئیس پلیس راهور رفسنجان معرفی و از زحمات علی ‌اکبر نصیری تقدیر شد.