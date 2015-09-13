لنج باری در نزدیکی عسلویه از غرق شدن نجات یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، حسین طالب‌نژاد اظهار داشت: با عملیات امداد‌رسانی شناور نیمروز این اداره، موتور لنج باری توفان‌زده در خلیج فارس در نزدیکی بندر عسلویه این استان از غرق شدن نجات یافت.

رئیس اداره ایمنی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: در پی تماس تلفنی مالک شناور با مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی عسلویه مبنی بر نقص فنی و احتمال غرق شدن شناور به دلیل بروز توفان، هماهنگی‌های لازم انجام و شناور نیمروز به منطقه اعزام شد.

وی اضافه کرد: پس از رسیدن شناور نیمروز به موقعیت عملیات یدک‌کشی موتور لنج حادثه دیده تا اسکله پارس بندر عسلویه انجام شد و این شناور به همراه ملوانان آن از غرق شدن نجات یافتند.