به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله نوروزی ظهر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان جم با اشاره به نزدیکی بازگشایی مدارس و پروژه مهر گفت: همه مردم، مسئولان و شوراها باید آموزش و پرورش را در آماده سازی مدارس شهرستان برای پروژه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید همراهی کنند.

وی با بیان اینکه کار برای آموزش و پرورش، سرمایه‌گذاری برای آینده است، افزود: هرگز نباید حمایت و یاری نهاد تعلیم و تربیت را به عنوان هزینه تلقی کرد بلکه هر گونه کمکی در این مسیر، توسعه آتی شهرستان را رقم خواهد زد.

نوروزی حضور، همراهی و همکاری شوراها در پروژه مهر را دارای اهمیت ویژه دانست و اظهار کرد: شوراها، شهرداران و دهیاران در شهر و روستا، در کنار مدیران مدارس، برای برگزاری هر چه باشکوه تر پروژه مهر و تحقق شرایط مطلوب آموزش برای آینده سازان شهرستان تلاش کنند.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان جم با اشاره به شعار پروژه مهر امسال «مهر چتر خویش را گسترده است/ همدلی، همزبانی آورده است» خاطرنشان کرد: اگر قرار است شعار امسال محقق شود یکی از بسترهای آن آموزش و پرورش است که باید امسال، مردم و مسئولان همدل تر و همراه تر از گذشته آموزش و پرورش را یاری کنند.

وی آموزش فکر کردن، تقویت هویت ملی، شکوفایی خلاقیت و استفاده از فناوری های نوین در آموزش و پرورش را از وظایف مهم این نهاد برشمرد و تصریح کرد: شرایط امروز آموزش و پرورش بسیار متفاوت از گذشته است و باید با نگاه نو و سیستمی، آموزش با کیفیت و به دور از روزمرگی را مورد توجه قرار داد.

نوروزی به موضوع تامین امکانات مدارس نیز اشاره کرد و گفت: در پیگیری‌های کلان کشوری، اعتبار یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برای تجهیز و تکمیل سیستم سرمایشی مدارس توسط رئیس نوسازی کشور منظور شده است که امیدواریم هر چه سریعتر در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.

وی افزود: با این اعتبار و هم چنین حمایت های نوسازی استان، قطعا مشکل سیستم سرمایشی مدارس شهرستان رفع خواهد شد.

فرماندار جم اظهار امیدواری کرد با همراهی خوب مردم و مسئولین شاهد آغازی خوب برای مهر ماه مدارس باشیم.