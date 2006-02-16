پيروزي پرگل استقلال مقابل فجر سپاسي شيراز

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم فوتبال استقلال كه نيمه اول اين ديدار را با تنها گل سياوش اكبرپوردر دقيقه 35 با پيروزي پشت سر گذاشته بود با آغاز نيمه دوم ، توسط رضا عنايتي به گل دوم دست پيدا كرد تا در ادامه با آرامش خاطر بيشتري كار خود را دنبال كند.

فجرسپاسي شيراز كه در نيم فصل دوم نتايج چشمگيري كسب كرده بود براي جبران گل هاي خورده حملات پردامنه اي را بر روي دروازه استقلال ترتيب داد اما مدافعان استقلال كمتر اجازه دادند دروازه تيمشان به مخاطره بيافتد و تمامي توپ ها را دفع كردند.

استقلال در دقيقه 64 توسط رضا عنايتي به سومين گل خود دست پيدا كرد تا يك پيروزي شيرين خارج از خانه را به نام خود ثبت كند. استقلال با اين پيروزي 46 امتيازي شد تا با اختلاف پنج امتيازنسبت به سايپا صدرنشين رقابت هاي ليگ برتر باقي بماند.