۸۲۰۰ فرصت شغلی در بخش صنعت و معدن لرستان ایجاد شد

‌به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله ولدی ظهر یکشنبه در مراسم تودیع خود و معارفه رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان اظهار داشت: میزان تعهد اشتغال سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در سال گذشته چهار هزار و ۶۰ نفر بود که این سازمان توانست هشت هزار و ۲۲۷ نفر اشتغال ایجاد کند.

وی به تهیه نقشه علوم و معدن استان در سال ۹۳ اشاره کرد و بیان داشت: نقشه های یک ۲۵ هزارم استان بعد از ۱۵ سال تهیه شد و سال گذشته ۱۴ برگ نقشه در این خصوص تهیه شد امسال نیز ۱۰ نقشه دیگر تهیه خواهد شد.

رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان عنوان کرد: در حوزه حقوق دولتی میزان وصولی سازمان در سال ۹۲ مبلغ سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود که این رقم در سال ۹۳ به چهار میلیارد تومان افزایش یافت.

ولدی میزان وصولی حقوق دولتی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان را در پنج ماه اول سال جاری حدود دو میلیارد تومان برشمرد و افزود: گرفتاری واحدهای معدنی استان خیلی زیاد است و انتظارات فعالان این بخش برای بخشودگی جرائمشان باید مد نظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه سرمایه گذاری ۸۰ اولویت در استان شناسایی شده، اضافه کرد: در این راستا مطالعات امکان سنجی ۳۰ طرح انجام شده است.

رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: استانداری لرستان سال گذشته از ۱۵۰ سرمایه گذار داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در استان دعوت کرد و توانست ۳۲ تفاهم نامه با آن ها منعقد کند که از این تعداد ۱۲ تفاهم نامه مربوط به حوزه صنعت، معدن و تجارت استان بود.

ولدی افزود: مطابق آمار اداره کار ۸۴.۲ درصد اشتغال ایجاد شده در استان به حوزه صنعت و معدن اختصاص دارد و این سازمان توانسته است در حوزه صندوق توسعه ملی طی سال ۹۳ حدود ۲۴۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کند.

وی تعداد جوازهای تاسیس صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در پنج ماه اول سالجاری را حدود ۱۱۲ جواز با مبلغ سرمایه گذاری هزار و ۳۷۲ میلیارد تومان برشمرد و اضافه کرد: تعداد این جوازها در مدت مشابه سال گذشته ۷۵ مورد با مبلغ سرمایه گذاری ۵۱۸ میلیارد تومان بود.

ولدی یادآور شد: میزان اشتغال ایجاد شده در استان از طریق صدور جوازهای تاسیس طی سالجاری پنج هزار و ۵۳۴ نفر بوده است.