موج محکومیت ها علیه هجوم صهیونیست ها به مسجد الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، به دنبال هجوم وحشیانه صهیونیست ها به مسجدالاقصی و زخمی شدن ده ها فلسطینی و همچنین وارد شدن آسیب جدی به قسمت هایی از مسجدالاقصی، دولت اردن با انتشار بیانیه ای، هجوم صیهونیست ها را به مسجدالاصی محکوم کرد و از رژیم صهونیستی خواست که دست از چنین اقدامات تحریک کننده ای بردارد.

«شیخ عکرمه صبری» خطیب مسجد الاقصی نیز ضمن محکوم کردن این حملات، دولت رژیم صهیونیستی را مسئول هتک حرمت مسجدالاقصی دانست.

«محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز این حملات را به شدت محکوم کرد.

العهد نیز با انتشار خبری از برگزاری تظاهرات به دست فلسطینی ها در شرق قدس و در محکومیت هتک حرمت به مسجدالاقصی خبر داد.