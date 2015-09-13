مشاور رئیس جمهور پاسخ مارا نداد/حاضریم بدهی ها را پرداخت کنیم!

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ترکان مشاورعالی رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد گفته است: دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی بیشترین کوشش را می‌کنند تا مبادا آن زنجیره‌ای که بابک زنجانی به آن وصل است، او را در زندان بزنند.

اظهارات ترکان موجب شد تا رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این اظهارات پاسخ دهد. وی گفت: در مورد صحت این موضوع حالا چه درست یا نادرست اظهار نظری نمی کنم اما سوال من این است که چه کسی از ترور شخصیت فردی که هم اکنون در زندان بوده و بازداشت شده و هنوز جرم آن اثبات نشده است جلوگیری می کند؟ در حالی که بر اساس اصل ۳۹ قانون اساسی هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع است.

وی افزود: چند وقت قبل در مکانی عمومی یکی از مشاوران رئیس جمهور را دیدم و نامه ای به وی دادم مبنی بر اینکه برای تسریع در رسیدگی به پرونده بابک زنجانی حاضر هستیم مبلغ بدهی را به شاکی پرداخت کنیم و حتی درخواست ملاقات حضوری هم داشتم که پاسخی دریافت نکردم.

وکیل بابک زنجانی گفت: اگر دادگاه موکلم علنی برگزار شود افکار عمومی خواهند فهمید که علی رغم درخواست های مکرر ما برای پرداخت بدهی ها پاسخ ندیدیم. در حالی که می توانیم وجوه قابل توجهی از بدهی را به دولت پرداخت کنیم.