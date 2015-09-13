  1. استانها
  2. کرمان
۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۱۴

رئیس جدید پلیس راهور رفسنجان معرفی شد

رئیس جدید پلیس راهور رفسنجان معرفی شد

رفسنجان - در مراسمی با حضور معاون پلیس راهور استان کرمان، سرهنگ رضا سالاری‌‌نژاد به عنوان رئیس پلیس راهور شهرستان رفسنجان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه رفسنجان ظهر یکشنبه در این مراسم اظهار داشت: با وجود حجم بالای وسایل نقلیه و رعایت نکردن مقررات از سوی رانندگان متخلف، برقراری نظم ترافیکی بسیار پر زحمت و پر مسئولیت است.

حجت الاسلام عباس رمضانی پور خواستار نصب دوربین‌های ترافیکی با برد بالا در رفسنجان شد و افزود: این امر در برقراری امنیت و نظم می‌تواند بسیار مؤثر باشد و رفسنجان در این زمینه عقب مانده است که امیدواریم این موضوع از سوی پلیس راهور شهرستان و شورای تأمین پیگیری شود.

وی با بیان اینکه برخی رانندگان با رعایت نکردن قوانین راهنمایی رانندگی برای خود و دیگران مشکل ایجاد می‌کنند، تصریح کرد: می‌طلبد که مسئولان راهنمایی و رانندگی با کسانی که از قوانین راهنمایی و رانندگی تخطی می‌کنند، برخورد کنند و پلیس حتی با برخورد با افراد بی‌حجاب در خودرو‌ها هم اهتمام بورزد و خودرو آن‌ها را توقیف کند.

حجت الاسلام رمضانی پور ابراز داشت: با نصب دوربین‌های ترافیکی برد بالا می‌توان بسیاری از حوادث ناگوار را پیشگیری کرد.

امام جمعه رفسنجان تصریح کرد: در شهرستان رفسنجان به ‌واسطه حضور برخی اتباع بیگانه اعم از مجاز و غیر‌مجاز گرفتاری‌هایی وجود دارد که می‌طلبد همه ما به‌ویژه پلیس تلاش بیشتری داشته باشیم.

فرماندار رفسنجان نیز با تقدیر از زحمات سرهنگ نصیری رئیس سابق پلیس راهور رفسنجان، اظهار داشت: نصیری انسانی خبره و لایق بود و در شورای ترافیک گره‌های بزرگی در شهرستان را باز کرد و فعالیت رضایت‌بخشی در دوران خدمت خود در رفسنجان داشت.

حمید ملانوری تصریح کرد: امنیت یکی از مولفه‌هایی است که جامعه به شدت به آن نیاز دارد و به امنیت و سلامت در نظام جمهوری اسلامی توجه ویژه شده است.

وی با بیان اینکه بهترین وضعیت امنیتی در منطقه را ایران دارد، افزود: این موفقیت به برکت این نظام و حاصل تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی است که امنیت بسیار خوبی را در کشور حاکم کرده است.

فرماندار رفسنجان وضعیت امنیتی شهرستان را مطلوب دانست و گفت: در تمام مواردی که مربوط به رفسنجان بوده است نتیجه داده و نشان از پای کار بودن نیروی انتظامی دارد.

وی با تاکید بر اینکه باید تلاش بیشتری شود که حتی سارقی جرأت نکند دست به سرقت بزند، گفت: نیاز به فرهنگ سازی است و مردم نیز باید مراقب باشند ‌و خودشان را در امنیت شهرستان سهیم بدانند.

در پایان این مراسم سرهنگ رضا سالاری نژاد به عنوان رئیس جدید پلیس راهور رفسنجان منصوب و از زحمات علی‌اکبر نصیری تقدیر شد.

سرهنگ سالاری بیش از پنج سال مسئولیت پلیس راهور شهرستان بم را بر عهده داشت.

کد مطلب 2914579

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها