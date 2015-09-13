رئیس جدید پلیس راهور رفسنجان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه رفسنجان ظهر یکشنبه در این مراسم اظهار داشت: با وجود حجم بالای وسایل نقلیه و رعایت نکردن مقررات از سوی رانندگان متخلف، برقراری نظم ترافیکی بسیار پر زحمت و پر مسئولیت است.
حجت الاسلام عباس رمضانی پور خواستار نصب دوربینهای ترافیکی با برد بالا در رفسنجان شد و افزود: این امر در برقراری امنیت و نظم میتواند بسیار مؤثر باشد و رفسنجان در این زمینه عقب مانده است که امیدواریم این موضوع از سوی پلیس راهور شهرستان و شورای تأمین پیگیری شود.
وی با بیان اینکه برخی رانندگان با رعایت نکردن قوانین راهنمایی رانندگی برای خود و دیگران مشکل ایجاد میکنند، تصریح کرد: میطلبد که مسئولان راهنمایی و رانندگی با کسانی که از قوانین راهنمایی و رانندگی تخطی میکنند، برخورد کنند و پلیس حتی با برخورد با افراد بیحجاب در خودروها هم اهتمام بورزد و خودرو آنها را توقیف کند.
حجت الاسلام رمضانی پور ابراز داشت: با نصب دوربینهای ترافیکی برد بالا میتوان بسیاری از حوادث ناگوار را پیشگیری کرد.
امام جمعه رفسنجان تصریح کرد: در شهرستان رفسنجان به واسطه حضور برخی اتباع بیگانه اعم از مجاز و غیرمجاز گرفتاریهایی وجود دارد که میطلبد همه ما بهویژه پلیس تلاش بیشتری داشته باشیم.
فرماندار رفسنجان نیز با تقدیر از زحمات سرهنگ نصیری رئیس سابق پلیس راهور رفسنجان، اظهار داشت: نصیری انسانی خبره و لایق بود و در شورای ترافیک گرههای بزرگی در شهرستان را باز کرد و فعالیت رضایتبخشی در دوران خدمت خود در رفسنجان داشت.
حمید ملانوری تصریح کرد: امنیت یکی از مولفههایی است که جامعه به شدت به آن نیاز دارد و به امنیت و سلامت در نظام جمهوری اسلامی توجه ویژه شده است.
وی با بیان اینکه بهترین وضعیت امنیتی در منطقه را ایران دارد، افزود: این موفقیت به برکت این نظام و حاصل تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی است که امنیت بسیار خوبی را در کشور حاکم کرده است.
فرماندار رفسنجان وضعیت امنیتی شهرستان را مطلوب دانست و گفت: در تمام مواردی که مربوط به رفسنجان بوده است نتیجه داده و نشان از پای کار بودن نیروی انتظامی دارد.
وی با تاکید بر اینکه باید تلاش بیشتری شود که حتی سارقی جرأت نکند دست به سرقت بزند، گفت: نیاز به فرهنگ سازی است و مردم نیز باید مراقب باشند و خودشان را در امنیت شهرستان سهیم بدانند.
در پایان این مراسم سرهنگ رضا سالاری نژاد به عنوان رئیس جدید پلیس راهور رفسنجان منصوب و از زحمات علیاکبر نصیری تقدیر شد.
سرهنگ سالاری بیش از پنج سال مسئولیت پلیس راهور شهرستان بم را بر عهده داشت.
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