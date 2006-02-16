مخالفت رژيم صهيونيستي با انتخاب نخست وزير تشكيلات خودگردان از اعضاي حماس

به گزارش خبرگزاري "مهر" يك مسئول نزديك به دفتر نخست وزيري رژيم صهيونيستي كه خواست نامش فاش نشود با بيان اين مطلب به خبرگزاري فرانسه گفت : كساني كه وابسته به جنبش حماس هستند و نابودي دولت اسرائيل را خواستار هستند نمي توانند با آزادي عمل هر امتيازي را از آن خود كنند.

وي درپاسخ به سوالي درمورد اينكه نخست وزيرتشكيلات خودگردان از اعضاي حماس چگونه مي تواند در چنين شرايطي وظيفه خود را انجام دهد تاكيد كرد: وي تنها مي تواند از طريق اينترنت وظيفه خود را انجام دهد .

اسماعيل هنيه رئيس فهرست تغيير واصلاح وابسته به جنبش حماس اعلام كرد: نخست وزير آينده تشكيلات خودگردان از بين رهبران اين جنبش انتخاب مي شود.