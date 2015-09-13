فیلم/ ورود بلبل به ماجراهای «دندون طلا»

به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت پنجم «دندون طلا» اثری از داوود میرباقری این هفته به دلیل شهادت امام محمد تقی (ع) با یک روز تاخیر از سه شنبه ۲۴ شهریور ماه وارد بازار می شود.

حامد بهداد در نقش بلبل و سیروس گرجستانی در نقش بلور به قسمت پنجم سریال «دندون طلا» وارد می شوند.

در خلاصه داستان قسمت پنجم آمده است: آتش (بلبل) که با عنایت سرخوش روی صحنه بزرگ شده است، حالا جوان پوش نمایش هایی است که در کافه تئاتر اجرا می شود اما کافه تئاتر بعد از انقلاب به دلایلی تعطیل می شود. عنایت که حالا بیکار شده است سر از قهوه خانه قنبر دیزل در می آورد...