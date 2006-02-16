روابط ايران و لبنان وارد مرحله جديدي مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، منوچهر متكي با ابلاغ پيام و درودهاي رئيس جمهوري اسلامي ايران به رئيس جمهوري لبنان اظهار داشت: پيام دوستي دولت و ملت ايران به دولت و ملت لبنان موجب تقويت پيوندهاي دو ملت در مقابل چالش هاي فرارو، بسيار كارآمد و موثر است.

وزير امورخارجه كشورمان با اشاره به نقش رئيس جمهور لبنان در توسعه، وحدت ملي و حمايت از مقاومت مردم لبنان افزود: رهبري آقاي لحود موجب شده است تا تحولات داخلي لبنان در چارچوب وحدت تقويت همبستگي با مقاومت در مقابل تهديدات خارجي، روندي مثبت همراه با پويايي را طي نمايد.

متكي با تبيين اصول سياست خارجي در تحكيم مناسبات با لبنان تصريح كرد : آقاي دكتر احمدي نژاد دستورات موكدي بر تحرك بخشيدن به مناسبات اقتصادي با لبنان به اعضاي كابينه خويش را ابلاغ كرده و به زودي با فعال شدن كميته مشترك اقتصادي دو كشور در سفر وزير نيرو، وارد مرحله جديدي خواهد شد.

وزير امور خارجه در ادامه اظهار داشت: شرايط و تحولات لبنان حساس و مهم بود و همدلي گروه هاي مختلف و رهبري هاي حكيمانه رئيس جمهور لبنان موجب شده است تا توطئه هاي طراحي شده يكي پس از ديگري خنثي و ابعاد و زواياي آن براي افكار عمومي روشن شود و اهداف اسرائيل براي جنگ داخلي لبنان با صبر و حكمت رهبران لبنان خنثي شود.

متكي با تشريح تحولات عراق و فلسطين افزود: اراده مردم و مشاركت واقعي مردم عراق و فلسطين در پروسه انتخابات پارلماني اين دو كشور موجب روشن شدن نقش واقعي گروه هاي مردم سالار در فلسطين و عراق شد و رويكردهاي جاري عراق و فلسطين نشانگر اين بود كه پايگاه واقعي و اراده مردم در اختيار اشغالگران و متجاوزين به حقوق و اراضي آنها نيست.

اميل لحود نيز با اشاره به مذاكرات قبلي خود با رئيس جمهوري اسلامي ايران در نيويورك اظهار داشت : ما مذاكرات سازنده اي با ايشان داشتيم و استمرار رايزني ها فيمابين بسيار مفيد مي باشد. شرايط فعلي بسيار سخت است و مقاومت مردم لبنان باعث افتخار بوده و دستاوردهاي فراواني براي مردم و وحدت لبنان به وجود آورده است. استمرار اين روند نتايج فراواني براي آينده لبنان به وجود آورد.

رئيس جمهوري لبنان با تبيين ارزش دموكراسي و اعتراض سياسي غربي ها نسبت به آن گفت: رويكردهاي دوگانه غرب نسبت به دموكراسي و بهره برداري يكجانبه سياسي مجب شده است كه نتايج متعددي داشته باشد. استفاده ابزاري از ترور شهيد حريري نتوانسته است دستاورد مفيدي براي اهداف سياسي و تبليغاتي آنها داشته باشد چرا كه آنها به دنبال رسيدگي قضايي واقعي براي روشن ساختن واقعيت هاي اين امر نبودند بلكه با اغراض سياسي به دنبال اعمال فشار بر لبنان، سوريه و مقاومت فراگير آن بودند كه اين رويكرد نتايج معكوسي براي آنها به همراه داشته است.

لحود در پايان با تشريح اتحاد و همبستگي لبنان، جمهوري اسلامي ايران و سوريه در مقابل توطئه هاي رژيم صهيونيستي اظهار داشت: هماهنگي و مشورت مستمر ايران، لبنان و سوريه چشم انداز مثبتي را براي آينده مناسبات منطقه در خدمت به منافع ملت هاي منطقه را فراهم خواهد ساخت.