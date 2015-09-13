به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرین‌فر ظهر یکشنبه در آئین افتتاح مجموعه آموزشی گلشن دانش پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر اظهار داشت: توسعه علمی استان بوشهر به عنوان یکی از اهداف مهم مد نظر است و باید در این راستا تلاش ویژه‌ای داشته باشیم.

وی به نقش بسیار مهم پارک‌های علم و فناوری در ایجاد اشتغال اشاره کرد و ادامه داد: برای اینکه به توسعه پایدار در بخش‌های مختلف دست یابیم باید توجه ویژه‌ای به پارک‌های علم و فناوری داشته باشیم.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار بوشهر اضافه کرد: استان بوشهر جزو پنج استان دارنده منطقه ویژه علم و فناوری کشور است که این موضوع بیانگر اهمیت استان بوشهر در این زمینه است.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری‌های برای ایجاد ثروت و ارزش افزوده، بیان کرد: باید در این زمینه همچنان تلاش بیشتری صورت بگیرد تا شاهد دستیابی به اهداف مورد نظر باشیم.

زرین‌فر با تاکید بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز استان بوشهر در زمینه شبکه‌های ارتباطی فناورانه، افزود: استان بوشهر جزو استان‌های پیشتاز است ولی وضعیت مطلوب نیست.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار بوشهر گفت: شبکه ارتباطی فناوری اطلاعات استان بوشهر تکمیل می‌شود و همه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی باید به این شبکه متصل شوند.