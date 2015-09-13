۱۰۲ هزار تهرانی در یک ماه رکاب زدند

‌به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی در جلسه شورای مدیران این معاونت با اعلام این که شاهد استقبال روزافزون استفاده از دوچرخه در خانه های دوچرخه هستیم، گفت: ماه گذشته شهروندان از ۴۷۰۰ دستگاه دوچرخه موجود در ۱۵۱ باب خانه دوچرخه، مجموعاً ۱۰۱ هزار ۵۹۸ نوبت استفاده کردند و برای نخستین بار رکورد روزانه ۳۲۷۷ نوبت استفاده از این دوچرخه ها به ثبت رسید.

وي با تأکید بر این که روند توسعه خانه های دوچرخه و تجهیز این مراکز به دوچرخه باید روز به روز گسترش پیدا کند، اعلام کرد: به این منظور گسترش دوچرخه سواری به عنوان وسیله نقلیه پاک به ویژه در مناطقی که در محدوده مرکزی شهر واقع شده اند شامل مناطق ۶، ۷، ۱۱ و ۱۲ را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده ایم.

معاون شهردار تهران با اعلام این که برای نخستین بار نسبت به استقرار جایگاه های مکانیزه دوچرخه و امکان دریافت دوچرخه با استفاده از کارت های هوشمند در محوطه سازمان صدا و سیما اقدام شده است، تأکید کرد: از طریق بازطراحی سیستم استفاده از دوچرخه با لحاظ مؤلفه های بومی به موازات استفاده از مهندسی معکوس در ساخت بهترین نمونه ساخته شده از جایگاه های مکانیزه دوچرخه، نسبت به بومی سازی این فرآیند در داخل اقدام کرده ایم.

تونل های خط سه مترو هنگام ساخت به رودخانه های پر آب شبیه بود

معاون شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که تا چند روز آینده بخش شمالی خط سه مترو به طول ۱۸ کیلومتر افتتاح می شود، اظهار کرد: با راه اندازی نیمه شمالی خط سه مترو، کل این خط سراسری ۳۷ کیلومتری که جنوب غرب تهران را به شمال شرق شهر متصل می کند، مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

تشکری هاشمی با بیان این که ساخت خط سه مترو، سخت ترین پروژه ای بوده که تا کنون در متروی تهران انجام شده، تصریح کرد: تونل های این خط در بخش های مختلف با شیوه های متفاوت حفاری شده و از حفر بخشی از آن با روش دستی و با استفاده از نیروی کارگران پر تلاش مترو تا حفر بخشی از آن با استفاده از دستگاه های مکانیزه حفار مترو (TBM) را شامل می شد.

وی با تأکید بر این که در جریان عملیات حفر تونل خط سه مترو، در بسیاری از موارد به موانع بزرگی بر خوردیم اما دست از تلاش بر نداشتیم، اضافه کرد: کارگران و مهندسان تلاشگر مترو در تونل های مملو از آب که بیشتر به رودخانه های پر آب شبیه بودند و در مواردی حتی داخل فاضلاب های شهری، کار حفر تونل را پیش بردند.

در این جلسه به ترتیب سید نواب حسینی منش مدیر حمل و نقل پاک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و محمود امانپور نماینده این معاونت در پیگیری و نیز هماهنگی امور مجلس، شورا و دولت، گزارش های جداگانه ای در خصوص توسعه خانه های دوچرخه و گسترش استفاده از دوچرخه در تهران و هماهنگی با شورای اسلامی شهر تهران و کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر با موضوع طرح های مربوط به حمل و نقل شهری ارائه کردند.