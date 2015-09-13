سرپرست دفتر برنامه و بودجه وزارت علوم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین امید معاون اداری و مالی و مديريت منابع وزارت علوم در حکمی دکتر محمدمهدی لطفی مدیر دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه یزد را به عنوان سرپرست دفتر برنامه و بودجه وزارت علوم منصوب کرد.
متن این حکم بدین شرح است:
نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب میشوید.
انتظار دارد با همکاری کارشناسان دفتر و هماهنگی با سایر مدیران محترم ستاد وزارت، دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری، برای تحقق اهداف و اجرای سیاستهای کلان وزارت متبوع در اقتصاد آموزش عالی، تدوین برنامههای راهبردی، بهروز رسانی تشکیلات و بودجهریزی عملیاتی بر مبنای سرانه دانشجویی تلاش کنید.
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