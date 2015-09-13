به گزارش خبرگزاری مهر، پیش شماره تلفن های مشترکان مرکز مخابرات پرند در استان تهران پس از اجرای عملیات کابل برگردان از تاریخ ۲۳ شهریور ماه تغییر مییابد.
با اجرای این عملیات شماره مشترکان از ۵۶۷۲ به ۵۶۷۹ تغییر مییابد و ارتباط تلفنی این مشترکان در محدوده مرکز پرند به مدت ۷۲ ساعت دچار اختلال میشود.
در همین حال در راستای اجرای عملیات کابل برگردان که با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی استان تهران انجام می شود ارتباط مشترکان مراکز مخابراتی هجرت، شهید فرداسدی و شهید غریبی نیز از فردا ۲۳ شهریورماه با اختلال همراه خواهد شد.
براین اساس ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات هجرت با پیش شمارههای ۳۳۱۴، ۳۳۱۵، ۳۳۶۴، ۳۳۶۵ و ۳۳۸۰ الی ۳۳۸۴ در محدوده خیابانهای قصر فیروزه، شقایق، ابومسلم خراسانی و بلوار یاس و نیز ارتباط مشترکان در مرکز مخابرات شهید فرداسدی با پیش شمارههای ۶۶۰۰ الی ۶۶۰۹، ۶۶۱۵ و ۶۶۱۹ در محدوده بزرگراههای شیخ فضل الله نوری و محمد علی جناح و خیابانهای شهید صالحی و سهرورد به مدت ۷۲ ساعت اختلال خواهد داشت.
در همین حال ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید غریبی با پیش شمارههای ۲۲۲۰ الی ۲۲۲۲، ۲۲۲۴، ۲۲۳۹، ۲۲۶۷ الی ۲۲۶۹ و ۲۶۴۵ در محدوده خیابانهای سلیمان غربی، مرادی، مجید ارضی، حسینی، زهره و زرفام به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
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