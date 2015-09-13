تعرض به مسجد الاقصی حاصل ۲۲ سال سازش با صهیونیست ها

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش رژیم صهیونیستی امروز در اقدامی که بیش از پیش ماهیت تجاوزکارانه این رژیم را آشکار کرد به مسجد الاقصی یورش برد. تجاوز امروز با همراهی اوری آریل و صهیونیست های افراطی صورت گرفت.

نظامیان صهیونیست در این حمله ضمن درگیری با شهروندان فلسطینی و تیراندازی به سوی آنان، از بمب صوتی و گاز اشک آور برای حمله به فلسطینی ها استفاده شد که بر اثر آن دهها نفر زخمی شدند. این حملات همزمان با سال نو عبری صورت گرفت.

رژیم صهیونیستی در این یورش درب های مسجدالاقصی را به طور کامل بست به طوری که حدود ۵۰ نمازگزار فلسطینی در داخل مسجد محاصره شدند. شدت درگیری ها به حدی بود که برخی از آتش سوزی در مسجد «القبلی» خبر دادند.

رسانه های فلسطین همچون خبرگزاری «سما» اعلام کردند که نظامیان صهیونیست بعد از ظهر امروز نیز یورش به مسجد الاقصی از محور باب المغاربه را از سر گرفتند که بنا بر اعلام شاهدان عینی این تجاوز منجر به درگیری شدید با فلسطینی ها و زخمی شدن بیش از ۱۰۰ فلسطینی شد.

واکنش های داخلی و منطقه ای

هتک حرمت مسجدالاقصی این بار با واکنش های تند داخلی و منطقه ای مواجه شد. «شیخ رائد صلاح» رئیس جنبش اسلامی در اراضی اشغالی فلسطین در این رابطه اعلام کرد: «آنچه در مسجد الاقصی رخ داد آغاز تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی به صورت عملی است.»

وی اظهار داشت: «هتک حرمت امروز ناشی از سکوت جهان عرب در قبال مسجد الاقصی است.» ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز حمله به مسجد الاقصی را به شدت محکوم کرد.

«خضر عدنان» از اعضای جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز اعلام کرد که تجاوز رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی متوقف نخواهد شد مگر اینکه رژیم صهیونیستی مطمئن شود بهای این تجاوز را به به طور سنگین پرداخت خواهد کرد.

«نبیل ابوردینه» سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین نیز هتک حرمت صهیونیست ها به مسجد الاقصی را شدیدا محکوم کرد.

«نافذ عزام» یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز اظهار داشت که حمله صهیونیست ها به مسجد الاقصی به سکوت کشورهای عربی و اسلامی در نداشتن یک برنامه ویژه برای دفاع از مسجد الاقصی است.

مصر و اردن نیز با صدور بیانیه هایی یورش صهیونیست ها به مسجد الاقصی و نمازگزاران فلسطینی را محکوم کردند.

مقاومت کارآمدترین گزینه در برابر تل آویو

رژیم صهیونیستی که اساس و ماهیت آن تجاوزکارانه است از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۴۸ تاکنون به اهداف توسعه طلبانه خود می اندیشد توطئه های که یا با جنگ و یا با بهره برداری سیاسی از تحولات داخلی فلسطین و منطقه طی سال های گذشته تاکنون اجرایی شده است. در این میان عواملی نیز به پیاده شدن این توطئه ها کمک کرده اند همچون سکوت کشورهای عربی و چه بسا همراهی پنهانی با رژیم صهیونیستی، عاملی که طی سال های اخیر نمود بیشتری پیدا کرده است.

در بعد منطقه نیز باید گفت بروز گروه های تروریستی تکفیری همچون داعش که از سال ۲۰۱۳ تاکنون با هدف ایجاد درگیری داخلی و جنگ فرسایشی در کشورهای منطقه ظهور کرده اند و یکی از کارویژه های آنها ایجاد سرپوشی برای تجاوزات صهیونیست ها است.

در بعد فرامنطقه ای نیز باید به حمایت های غربی به ویژه آمریکا از تل آویو اشاره کرد که از ابتدای تاسیس رژیم صهیونیستی تاکنون به طور یکجانبه حامی تجاوزارت صهیونیست ها بوده اند. این حمایت به حدی بوده است که رژیم صهیونیستی را از هر گونه بازخواست در مجامع بین المللی مصون نگه داشته است.

در بعد داخلی نیز باید گفت روند تجاوزات رژیم صهیونیستی از جمله یهودی سازی قدس و هتک حرمت مسجد الاقصی از دهه ۹۰ میلادی یعنی پس از امضای توافقنامه اسلو در سال ۱۹۹۳ و توافقنامه غزه ـ اریحا در سال ۱۹۹۴ شدت بیشتری گرفته است چرا که گروه های فلسطینی همچون جنبش فتح و همچنین تاسیس تشکیلات خودگردان فلسطین رویکرد این گروه ها را از مقاومت به گزینه سازش با رژیم صهیونیستی تغییر داد.

همین امر نه تنها سرآغاز ایجاد اختلافات داخلی در فلسطین شد بلکه سازش با رژیم صهیونیستی اقتضا می کرد تشکیلات خودگردان فلسطین رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد و حتی با این رژیم، علیه مقاومت فلسطین در کرانه باختری همکاری و هماهنگی امنیتی داشته باشد.

به عنوان مثال به موجب پیمان غزه ـ اریحا، سازمان آزادیبخش فلسطین «ساف» بعد از به رسمیت شناختن صریح موجودیت رژیم صهیونیستی متعهد شده است که تمامی حملات سیاسی، نظامی و تبلیغاتی علیه این رژیم را متوقف کند و همچنین تعهد کرده است با ایجاد شهرک های یهودی نشین در اراضی اشغالی فلسطین مخالفتی نکند.

در مورد همکاری های امنیتی با رژیم صهیونیستی نیز، تشکیلات خودگردان فلسطین موظف شده است فهرست اسامی تمامی گروه ها و افراد مخالف سازش با رژیم صهیونیستی را در اختیار این رژیم قرار دهد و فعالیت آنها را تحت کنترل قرار دهد.

بنابراین با توجه به امضای توافقنامه های سازش با رژیم صهیونیستی، زیر پا گذاشتن قوانین بین الملل از سوی تل آویو به مراتب آسان است و اختلافات داخلی گروه های فلسطینی بر سر نحوه تعامل با رژیم صهیونیستی نه تنها قضیه فلسطین را همچنان لاینحل باقی گذاشته است بلکه روند تجاوزات این رژیم در اراضی فلسطین به ویژه کرانه باختری را تسهیل کرده است.

تجاوزات صهیونیست ها به مسجد الاقصی، مصادره اراضی فلسطین، یهودی سازی قدس و بازداشت های بدون اتهام شهروندان فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی تنها زمانی متوقف خواهد شد که در وهله نخست اتحاد داخلی میان گروه های فلسطینی وجود داشته باشد و همه گروه های فلسطینی موضع واحدی در برابر رژیم صهیونیستی داشته باشند.

با نگاهی به تاریخچه دستاوردهای گروه های مقاومت فلسطین همچون خروج صهیونیست ها از غزه در سال ۲۰۰۰، جنگ های ۲۲، ۸ و ۵۰ روزه غزه به خوبی می توان به کارآمد بودن گزینه مقاومت برای احقاق حقوق ملت فلسطین پی برد.

به نظر می رسد در شرایط فعلی گروه های مقاومت فلسطین در برابر تجاوز امروز صهیونیست ها به مسجد الاقصی سکوت نخواهند کرد و انتفاضه مردمی گسترده ای در کرانه باختری به وجود خواهد آمد انتفاضه ای که این بار بیش از گذشته به کارآمدن بودن گزینه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی به عنوان بهترین و تنها راه حل پایان اشغال فلسطین پی برده خواهد شد.

گزارش: سمیه خمارباقی