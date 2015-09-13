به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رنجبر ضرابی ظهر یکشنبه در شورای پدافند غیرعامل استان همدان بابیان اینکه پدافند غیرعامل بهعنوان یکی اصل در سطح ملی مطرح است، اظهار داشت: امنیت غذایی بهعنوان یکی از وظایف اصلی جهاد کشاورزی است و نشان میدهد که رابطهای مستقیم با امنیت ملی هر جامعهای دارد.
وی بابیان اینکه موجود و کافی بودن غذا، سالم بودن، در دسترس و پایدار بودن آن از ملاکهای مهم در تأمین امنیت غذایی است، یادآور شد: تمام فعالیتها در حوزه پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی بهگونهای است که به سمت چالشها در این حوزه نرویم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به گرسنگی بهعنوان یکی از چالشها در این بخش، افزود: تا سال ۲۰۵۰ باید تولیدات غذایی به دو برابر وضعیت کنونی در دنیا برسد.
رنجبر ضرابی با اشاره به وجود یک میلیارد نفر در دنیا که در گرسنگی به سر میبرند، ادامه داد: حدود سهچهارم از این جمعیت تنها درآمد خود را در حوزه کشاورزی دارند که نشاندهنده روند نامناسبی در کشاورزی است.
وی با افزودن این مطلب که خوشبختانه بیش از ۹۰ درصد نیاز کشاورزی در کشور تولید میشود، گفت: عدم وجود تعادل غذایی، تخریب و نابودی محیط زیست که منجر به ایجاد گازهای گلخانهای، نابودی تنوع زیستی و کمآبی میشود از دیگر چالشها در حوزه کشاورزی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه جهاد کشاورزی خود را مجهز میکند تا به مقابله با چالشها بپردازد، عنوان کرد: فعالیتهای پدافند غیرعامل استان در بخش کشاورزی استان نیز در همین راستا صورت میگیرد.
رنجبر ضرابی با اشاره به اینکه نظرسنجی صورت گرفته در مجموعه، ادارات و تشکلهای تابع این سازمان نشان از این دارد که درصد بالایی از کارکنان از فعالیتهای پدافند غیرعامل آگاهی ندارند، گفت: تاکنون در هفت شهرستان دورههای آموزشی برای ۱۴۰ نفر و در ۲۸۰ ساعت برگزارشده است.
وی ادامه داد: پیشگیری از بیماریهای نوپدید و سموم پرخطر، برگزاری مانور حفظ نباتات و حفظ دام، تهیه لیست مراکز تولید حساس، چاپ نشریات با موضوع آشنایی با پدافند غیرعامل و توزیع آن در بخش کشاورزی از دیگر اقدامات بوده است.
مدیرکل دامپزشکی استان همدان نیز بابیان اینکه این مرکز سالانه ۱۲ هزار تن گوشت قرمز و حدود ۳۰ هزار تن گوشت مرغ را کنترل و بازرسی می کند، گفت: بین ۶۰ تا ۷۰ هزار بازرسی در سال از سوی مرکز دامپزشکی صورت میگیرد که سال گذشته در این راستا ۷۰۰ تن مواد غیربهداشتی ضبط شد.
محمود رضا رسولی بابیان اینکه در سال بین ۲۳ تا ۲۴ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت میگیرد و شش نوع واکسن به آنها تزریق می شود، افزود: هزینه این اقدام دو و ششدهم میلیارد تومان در سال است.
وی به وجود ۳۰ مورد اقدام بهمنظور جلوگیری از شیوع آنفولانزای حاد پرندگان در استان اشاره و عنوان کرد: در سال ۹۳ پاکسازی ۲۰ مزرعه آلوده به بیماری «وی اچ اس» صورت گرفت که افزون بر ۱.۵ میلیارد تومان غرامت در پی داشت.
مدیرکل دامپزشکی استان همدان همچنین به واکسینه سازی ۴۰۰ هزار رأس در مقابل بیماری پی پی آر در سال جاری اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲۵۰ هزار رأس واکسینه شدند و خوشبختانه تاکنون هیچ مورد از این بیماری در استان مشاهده نشده است.
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