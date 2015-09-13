به گزارش خبرگزاری مهر، بردیا صدر نوری نوازنده و آهنگساز پیانو ۱۰ مهر ماه سال جاری در یک کنسرت موسیقایی با نام «زندگی جاری است» میزبان علاقه مندان موسیقی است.

بردیا صدرنوری در این کنسرت که ساعت ۲۱ تاریخ یاد شده اجرا می شود به اجرای قطعاتی از آلبوم «زندگی جاریست»، چند قطعه جدید و همچنین آهنگ‌هایی از اساتید گذشته می‌پردازد.

از آخرین فعالیت‌های بردیا صدرنوری می‌توان به ضبط آلبوم تکنوازی پیانو و همچنین همکاری در اجرای آخرین آلبوم گروه مهر با عنوان «نگاه آسمانی» به آهنگسازی ناصر ایزدی که آخرین مراحل تولید خود را طی می‌کند، اشاره کرد.

بردیا صدرنوری علاوه بر کنسرت‌های متعدد پیانو نوازی، سرپرستی گروه مهرآور، همکاری با گروه‌های خنیا، سیمرغ و ارکستر مهر و همچنین تکنوازی با آواز مهدی فلاح در آلبوم موسیقی «بهانهٔ تو» را در کارنامه خود دارد. پیش از این نیز، از این هنرمند کتاب «طرح جامع موسیقی کشور» و آلبوم موسیقی «زندگی جاری است» منتشر شده است.