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۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۴۸

برای مقابله با تجاوزهای صهیونیستها به مسجدالاقصی صورت گرفت؛

درخواست تشکیلات خودگردان برای برگزاری کنفرانس سران کشورهای اسلامی

درخواست تشکیلات خودگردان برای برگزاری کنفرانس سران کشورهای اسلامی

تشکیلات خودگردان فلسطین امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای خواستار برگزاری نشست فوق العاده سران کشورهای اسلامی به منظور مقابله با تجاوزهای صهیونیستها به مسجدالاقصی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، تشکیلات خودگردان فلسطین امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای خواستار برگزاری نشست فوق العاده سران کشورهای اسلامی شد.

بر اساس این گزارش، این تشکیلات در بیانیه خود اعلام کرده که به منظور تعیین ساز و کارهایی برای مقابله با تجاوزهای تل آویو به مسجدالاقصی خواستار برگزاری این نشست شده است.

نظامیان صهیونیست بامداد امروز به مسجدالاقصی یورش بردند که به دنبال آن، درگیری های شدیدی میان آنها و شهروندان فلسطینی اتفاق افتاد و تاکنون دهها شهروند فلسطینی زخمی شده اند.

گفته می شود برخی از بخش های مسجدالاقصی به آتش کشیده شده است.

العهد نیز گزارش داد که در جریان درگیری های مسجد الاقصی دو نظامی صهیونیست زخمی شده اند.

بر اساس آخرین خبرها تمامی درهای مسجدالاقصی به روی نمازگزاران بسته شده اند. 

مردم فلسطین نیز در اعتراض به یورش صهیونیستها به مسجدالاقصی، در نزدیکی گذرگاه «قلندیا» تظاهرات گسترده برپا کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی علیه رژیم صهیونیستی خواستار توقف هتک حرمت های سریالی به مسجدالاقصی شدند.

منابع عربی اعلام کردند که فلسطینیان در اعتراض به هتک حرمت به مسجدالاقصی به یک اتوبوس حامل شهرک نشینان صهیونیست در بیت المقدس سنگ پرتاب کردند.

صهیونیست ها پیش از عقب نشینی کامل از مسجدالاقصی اقدام به تخریب بخش های وسیعی از این مسجد کردند.

کد مطلب 2914630

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