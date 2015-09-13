ظرفیت تولید مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک به یک هزارتن در ماه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی، جعفر عطار باشی در این رابطه اظهار داشت: ظرفیت کل مرغ گوشتی استان در سال، 80 میلیون قطعه برآورد می شود که نزدیک به یک دهم آن در پوشش تولید مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک قرار دارد و بیشتر تولید این محصول در شهرستان های مشهد، قوچان، چناران، درگز، سرخس، نیشابور، کاشمر، خلیل آباد، بردسکن، تربت جام، تربت حیدریه، تایباد و فریمان متمرکز شده است.

وی افزود: تعداد واحد های مرغداری دارای پروانه تولید مرغ گوشتی بدون مصرف آنتی بیوتیک در طول دوره پرورش از 27 واحد در سال گذشته به 32 واحد در 6 ماهه امسال افزایش داشته است و همچنین 5 واحد متقاضی تولید مرغ گوشتی و 2 واحد متقاضی تولید تخم مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک نیز در حال بررسی شرایط دریافت پروانه تولید هستند.

وی با اشاره به افزایش میزان صادرات این محصول به خارج از استان اظهار داشت: شرکت های متقاضی دریافت برند، برای توزیع مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک در حال افزایش هستند و هم اکنون 3 شرکت در این زمینه فعالیت دارند که در صورت افزایش متقاضیان، شبکه توزیع داخلی استان گسترش خواهد یافت.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان خاطر نشان کرد: در سال های اخیر رستوران ها بیشتر متقاضی استفاده از مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک در لیست غذایی خود هستند که یکی از شروط موافقت با این تقاضا، جایگزینی کامل مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک به جای مرغ معمولی در تمامی غذاهای واجد مرغ در رستوران می باشد.

دکتر عطارباشی با بیان اینکه در صنعت پرورش طیور از هورمون استفاده نمی شود اظهار کرد: متاسفانه در بعضی از فروشگاه های عرضه، مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک را مرغ بدون هورمون معرفی می کنند که لازم به یادآوری است؛در صنعت پرورش طیور کشور از هورمون به هیچ وجه استفاده نمی شود و بیان این مطلب توسط فروشندگان این تصور غلط در جامعه ایجاد می شود که سایر مرغ های تولید شده هورمونی هستند.

این مقام مسئول با بیان اینکه افزایش استفاده از مرغ بدون آنتی بیوتیک، نشان از ارتقاء آگاهی عمومی در زمینه کیفیت فراورده های خام دامی و نتیجه تلاش دامپزشکان است؛ تاکید کرد: فرهنگ استفاده از مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک در بیمارستان ها،مراکز نگهداری کودکان و سالمندان به عنوان جمعیت در معرض خطر برای پدیده مقاومت دارویی، سبب افزایش اطمینان از پاسخ دهی درمان های آنتی بیوتیکال می گردد و امید است مسئولین بهداشتی استان در راستای نهادینه کردن این فرهنگ در مراکز فوق تمهیدات لازم را اتخاذ نمایند.