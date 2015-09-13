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۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۰۲

همزمان با برگزاری کنگره استاد شهریار

آلبوم موسیقی «استاد شهریار» منتشر می شود

آلبوم موسیقی «استاد شهریار» منتشر می شود

آلبوم موسیقی «استاد شهریار» همزمان با برگزاری کنگره بین المللی استاد شهریار در تالار وحدت دانشگاه تبریز رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدحسین بلاغی مسئول واحد موسیقی حوزه هنری استان آذربایجان شرقی از تولید آلبوم موسیقی «استاد شهریار» به مناسبت برگزاری كنگره بین‌المللی استاد شهریار خبر داد و گفت: آلبوم موسیقی استاد شهریار به زبان فارسی و تركی آذری در هفت قطعه  به زبان فارسی و آذری تولید شده است. این در حالی است که در  در تهیه و تولید آلبوم موسیقی «استاد شهریار» جمعی از پیشکسوتان و هنرمندان عرصه موسیقی با حوزه هنری استان همكاری داشته‌اند.

بلاغی بیان کرد : «حضرت محمد(ص)»، «انتظار فرج»، «شب و علی»، «سلام ای شهیدان»، «امام خمینی(ره)»، «كاروان كربلا» و «الله وعده سی»  به آهنگسازی محمد ملی اصل عناوین قطعات آلبوم یادشده است. ضمن اینکه اشعار به كار رفته در این آلبوم از دیوان استاد شهریار برگزیده شده و تلاش شده تا اثری فاخر و ماندگار به منظور الگوسازی در عرصه فرهنگ صوتی عرضه شود.

مسئول واحد موسیقی حوزه هنری استان آذربایجان شرقی گفت: ضبط و میكس آلبوم موسیقی «استاد شهریار» در استودیو هورمند توسط مهدی ناصری تهرانی صورت گرفته است و طبق برنامه ریزی این اثر هم‌زمان با برگزاری كنگره بین‌المللی استاد شهریار در تالار وحدت دانشگاه تبریز رونمایی خواهد شد.

کنگره بین‌المللی بزرگداشت استاد شهریار با محوریت علمی «فرهنگ دینی و انقلابی» با حضور مقامات کشوری و استانی و همچنین جمعی از شهریارپژوهان و اصحاب فرهنگ و ادب از داخل و خارج کشور،  ۲۵ و ۲۶ شهریورماه جاری در تبریز برگزار می‌شود.

کد مطلب 2914639
علیرضا سعیدی

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