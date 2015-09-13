برتری آماری روسیه مقابل ایران/ فقط در اسپک بهتر بودیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی والیبال ایران و روسیه بعد از ظهر امروز یکشنبه در چارچوب جام جهانی ژاپن مقابل هم قرار گرفتند که تیم روسیه در پایان ۳ بر صفر ایران را شکست داد و سومین باخت شاگردان کواچ را رقم زد.

بر اساس آمارهای منتشره از سوی فدراسیون جهانی، تیم ایران تنها در بخش اسپک بهتر از روسیه ظاهر شد و ۴۲ امتیاز مقابل ۳۷ امتیاز حریف در این بخش کسب کرد. در دفاع روی تور تیم روسیه ۶ امتیاز مستقیم داشت و این برای ایران ۲ امتیاز بود.

در سرویس نیز برتری ۶ بر ۲ روسیه ثبت شد و در استفاده از اشتباهات حریف تیم روسیه ۲۷ بار بهره برد و این در حالی بود که تیم کشورمان تنها ۱۶ بار از این شانس خود بهره جستند.