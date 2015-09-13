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۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۱۸

رقابتهای جام جهانی والیبال- ژاپن؛

برتری آماری روسیه مقابل ایران/ فقط در اسپک بهتر بودیم

برتری آماری روسیه مقابل ایران/ فقط در اسپک بهتر بودیم

بر اساس آمارهای فدراسیون جهانی والیبال تیم ملی روسیه در اکثر بخش‌ها برتری محسوسی نسبت به تیم ایران داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی والیبال ایران و روسیه بعد از ظهر امروز یکشنبه در چارچوب جام جهانی ژاپن مقابل هم قرار گرفتند که تیم روسیه در پایان ۳ بر صفر ایران را شکست داد و سومین باخت شاگردان کواچ را رقم زد.

بر اساس آمارهای منتشره از سوی فدراسیون جهانی، تیم ایران تنها در بخش اسپک بهتر از روسیه ظاهر شد و ۴۲ امتیاز مقابل ۳۷ امتیاز حریف در این بخش کسب کرد. در دفاع روی تور تیم روسیه ۶ امتیاز مستقیم داشت و این برای ایران ۲ امتیاز بود.

در سرویس نیز برتری ۶ بر ۲ روسیه ثبت شد و در استفاده از اشتباهات حریف تیم روسیه ۲۷ بار بهره برد و این در حالی بود که تیم کشورمان تنها ۱۶ بار از این شانس خود بهره جستند.

کد مطلب 2914649

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