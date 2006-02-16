حركت هاي رواني و سياسي آمريكا تاثيري بر اراده ملي مردم ايران ندارد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متكي در اين ديدار با اشاره به نقش علما در هدايت مردم اظهار داشت: نقش علما همواره نسبت به هدايت و راهنمايي مردم و ملت هاي مسلمان، نقشي محوري و كليدي بوده است.

وزير امور خارجه كشورمان با تشريح سياست هاي خارجي و داخلي دولت جديد جمهوري اسلامي ايران افزود: رويكردهاي جديد دولت در چارچوب عدالتخواهي و مهرورزي به مردم، موجب انسجام و حمايت مردم از راهبردهاي دولت آقاي احمدي نژاد گرديده است كه مظاهر آن را در تظاهرات 22 بهمن با حضور ميليوني توده ها و طيف هاي مختلف سياسي و فكري شاهد بوديم.

متكي با اشاره به سياست هاي جمهوري اسلامي ايران در خصوص فعاليت هاي صلح آميز هسته اي اظهار داشت: تحقيقات علمي و فن آوري صلح آميز هسته اي، موضوعي نيست كه در ايران هيچ شخص و مرجعي بتواند از آن صرفنظر كند چرا كه تحقق اين امر يك خواست و اراده مردمي براي تمامي ايرانيان شده است و حركت هاي رواني و سياسي آمريكا، كارايي در مقابل تحقق اراده ملي مردم و مسئولين ايران نخواهد داشت.

وزير امور خارجه كشورمان اهانت به پيامبر اكرم (ص) را يك حريت ناپسند و غيراخلاقي توصيف كرد.

فضل الله نيز در اين ديدار با اشاره به تحولات حساس منطقه و جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: دشمنان منطقه و ايران القاعاتي را تحت عنوان "هلال شر" هر روزه تبليغ مي كنند ولي به نظر ما اين هلال، "هلال خير" است كه قلوب و آراي مردم منطقه را در اختيار دارد.

وي با تشريح زواياي تدابير وسياست هاي جمهوري اسلامي ايران افزود: رهبري و مقامات جمهوري اسلامي ايران با آگاهي از نقطه قوت و ضعف خود و دشمنان خويش در منطقه، به نحو شايسته اي ديپلماسي را هدايت كرده و مي كنند.

وي با اشاره به اهداف آمريكا در تحريم جهان اسلام به منظور نيل به علوم و دانش روز جهان گفت: آمريكا مي خواهد كه مسلمانان به دانش و فن آوري روز دست نيابند و جهان اسلام همواره محتاج به آنها باشد. رويكرد جمهوري اسلامي ايران در اصرار بر فن آوري علمي و بومي يك موضوع قابل ستايش و تقدير است.

فضل الله با اشاره به هماهنگي ايران، سوريه و لبنان تصريح كرد: اين همدلي و هماهنگي مواضع در خنثي سازي توطئه هاي منطقه بسيار مهم و مناسب بوده است و استمرار اين رايزني ها مي تواند ملتهاي منطقه را به اهداف متعالي خويش نزديك سازد.



وي در پايان در خصوص اهانت كشورهاي اروپايي به پيامبر اكرم (ص) اظهار داشت: اروپائيان بايد درك كنند كه اهانت به پيامبر اسلام(ص) قابل پذيرش نيست و آزادي غير مسئولانه غرب، راه به جايي نخواهد برد و واكنش و ابراز احساسات مسلمانان امري طبيعي و ضروري است.