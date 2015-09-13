عطر یاس در رامسر می پیچد/ برگزاری جشنواره بین المللی فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بعدازظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی سومین جشنواره بینالمللی فیلم یاس در رامسر، فرق این جشنواره با فیلمهای سینمایی را در این دانست که این جشنواره مربوط به فیلمهای خانگی با موضوعات اجتماعی است.
احد جاودانی بیان داشت: رامسریها بارها و بارها نشان دادند که همیشه میزبان خوبی بودند و نام رامسر برای همه مردم آشناست و حضور هنرمندان و کارگردانان کشور که همیشه دنبال سوژه هستند میتواند فرصت خوبی برای مازندران باشد.
وی تصریح کرد: این جشنواره فرصت خوبی است تا هنرمندان بومی در کنار هنرمندان کشور تبادل اطلاعات کنند و برگزاری این جشنوارههای در سطح بینالمللی همت جمعی میطلبد.
وی اظهار داشت: علاوه بر ستاد کشوری و استانی، ستادی در شهرستان رامسر شکلگرفته است که فرمانداری در رأس آن و حجتالاسلام قاسمی رئیس ارشاد تنکابن بهعنوان مسئول اجرایی آن است.
حجتالاسلام صفر قاسمی معاون مدیرکل و رئیس ارشاد رامسر و تنکابن نیز گفت: این جشنواره آبرو و اعتبار استان و شهرستان است که برگزاری رضایتبخش آن نشان از تدبیر و مدیریت مسئولان است.
وی بابیان اینکه فیلمهای خانگی کمتر موردتوجه قرارگرفتهاند گفت: این جشنوارهها که با نقد و بررسی همراه است مطمئناً اثرات خوبی در حوزه اجتماعی و فرهنگی دارد.
وی گفت: حضور ۴۰۰ هنرمند در شهرستان رامسر و برنامههای جانبی آن به مدت یک هفته که در رسانههای ملی، مکتوب و مجازی بهطور گسترده انعکاس داده خواهد شد، اثرات خوبی خواهد داشت.
معاون مدیرکل ارشاد مازندران ادامه داد: ازآنجاییکه رامسر دارای طبیعت خدادادی است موردتوجه اهالی سینما و تلویزیون قرار خواهد گرفت و این جشنواره باعث خواهد شد سینماهای مازندران بهویژه غرب استان تجهیز و نوسازی شوند.
وی بیان داشت: سینما را وارد فضای عمومی خواهیم کرد تا مردم در روستاها و خیابانها از اکران فیلمها بهره ببرند و همزمانی این جشنواره با هفته دفاع مقدس فرصتی شد تا فیلمهای حماسی و دفاع مقدس وارد مدارس و فضاهای عمومی اکران شود.
حجتالاسلام قاسمی افزود: انتظار از مسئولان شهرستان این است فضای شهرستان جشنوارهای شود تا هرکسی وارد رامسر شد متوجه تحول فرهنگی در رامسر شوند
محمد آزاد معاون فرماندار رامسر نیز گفت: این جشنواره باعث ایجاد فرصتهای بزرگ فرهنگی و هنری در استان و شهرستان رامسر خواهد شد و از اول مهر به مدت هفت روز رامسر میزبان ۴۰۰ هنرمند ملی و ۴۰ هنرمند خارجی در شهرستان خواهد شد.
وی افزود: درگذشته رامسر شهر سمینارها و جشنوارهها بود و باید رامسر به آن جایگاه اصلیاش برسد و خوشبختانه دستگاههای اجرایی، امنیتی و رسانهای شهرستان تعامل بسیار خوبی دارند و موجب توسعه فرهنگی هنری خواهند شد.
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