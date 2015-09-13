توسعه کهگیلویه و بویراحمد مستلزم توسعه راههاست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علی‌اصغر حسینی بعدازظهر یکشنبه در دیدار نماینده ولی‌فقیه در جمعیت هلال‌ احمر، توانمدیها و ظرفیتهای این استان برای توسعه را بیشمار دانست.

حسینی به محرومیتهای این استان اشاره کرد و گفت: محرومیت کنونی این استان ناشی یک محرومیت تاریخی و ناشی از بی توجهی حکومتهای قبل به این استان بوده است.

وی بیان کرد: مردم این استان در دو جنگ «تنگ تامرادی» و «گجستان» دو رژیم پدر و پسر پهلوی را در شکست دادند.

حسینی افزود: به همین خاطر بود که پهلوی کینه مردم کهگیلویه و بویراحمد را در دل داشت و برای پیشرفت این استان هیچ زیرساختی ایجاد نکرد.

امام جمعه یاسوج گفت: این استان هرچه دارد به برکت جمهوری اسلامی است و همه مدیون انقلاب هستیم.

حسینی بیان داشت: با این حال این استان همچنان یکی از استان‌های محروم و غیربرخوردار کشور است.

وی لزوم نگاه ویژه دولت و همچنین جمعیت هلال احمر کشور به استان کهگیلویه وبویراحمد تاکید کرد و افزود: در بسیاری از زمینه ها از جمله راهها این استان دچار عقب ماندگی است.

نماینده ولی فقیه در هلال احمر هم در این دیدار گفت: از مجموع ۴۳نوع بلایا و حوادث طبیعی در جهان ۳۳مورد آن در ایران رخ می دهد.

حجت الاسلام و المسلمین معزی کاهش اثرات این حوادث را نیازمند عزم ملی و همکاری همگانی عنوان کرد.

وی همچنین از آمادگی هلال احمر برای رفع برخی مشکلات مرتبط با کار این نهاد خبرداد.

معزی همچنین فعالیتهای فرهنگی را از اولویت های کاری جمعیت هلال احمر عنوان کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در این دیدار عبور از محرومیتها را نیازمند توجه ویژه دولت به این استان دانست.

فتاح محمدی گفت: عمق محرومیتها در این استان زیاد است و برای زدودن آن باید دولت در بحث اعتبارات نگاه ویژه ای به استان داشته باشد.

وی بیان کرد: فعال کردن ظرفیتهای بالقوه این استان در بخش ظرفیتهای طبیعی مستلزم سرمایه گذاری دولت و یا بخش خصوصی است.