جلوگیری از پیشروی ائتلاف سعودی در مناطقی از استان «مأرب»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، ارتش و نیروهای مردمی یمن امروز یکشنبه تلاش نیروهای ائتلاف سعودی برای پیشروی به سمت منطقه «حمة المصریة» واقع در استان مأرب را ناکام گذاشتند.

این در حالی است که جنگنده های رژیم سعودی همچنان به حملات گسترده خود به مردم بی دفاع یمن و زیرساخت های این کشور ادامه می دهند.

مناطقی در استان مأرب نیز طی چند نوبت هدف سنگین ترین حملات هوایی سعودیها قرار گرفتند.

از سوی دیگر، حملات انتقام جویانه ارتش و نیروهای مردمی یمن به مواضع سعودیها در مرزهای عربستان ادامه دارد.

نیروهای یمنی در ادامه حملات خود به مواضع سعودیها، پایگاه نظامی «الجابر» واقع در جیزان را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.