  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۷:۱۶

توسط ارتش و نیروهای مردمی یمن صورت گرفت؛

جلوگیری از پیشروی ائتلاف سعودی در مناطقی از استان «مأرب»

جلوگیری از پیشروی ائتلاف سعودی در مناطقی از استان «مأرب»

ارتش و نیروهای مردمی یمن امروز یکشنبه تلاش نیروهای ائتلاف سعودی برای پیشروی به سمت منطقه «حمة المصریة» واقع در استان مأرب را ناکام گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، ارتش و نیروهای مردمی یمن امروز یکشنبه تلاش نیروهای ائتلاف سعودی برای پیشروی به سمت منطقه «حمة المصریة» واقع در استان مأرب را ناکام گذاشتند.

این در حالی است که جنگنده های رژیم سعودی همچنان به حملات گسترده خود به مردم بی دفاع یمن و زیرساخت های این کشور ادامه می دهند.

مناطقی در استان مأرب نیز طی چند نوبت هدف سنگین ترین حملات هوایی سعودیها قرار گرفتند.

از سوی دیگر، حملات انتقام جویانه ارتش و نیروهای مردمی یمن به مواضع سعودیها در مرزهای عربستان ادامه دارد.

نیروهای یمنی در ادامه حملات خود به مواضع سعودیها، پایگاه نظامی «الجابر» واقع در جیزان را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.

کد مطلب 2914666

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها