سالانه ۸۵ هزار متر مربع پیاده رو در گرگان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی در همایش شهر مهربان برای همه که عصر یکشنبه در سینما کاپری گرگان برگزار شد، اظهار کرد: سالانه ۷ تا ۸ میلیارد تومان این معابر سازی برای شهر داری هزینه در بر دارد ولی اثر گذاری آن بسیار زیاد بوده است.

وی با بیان این که مناسب سازی از اولویت های اصلی شهرداری گرگان است، گفت: به دلیل توپوگرافی شهر گرگان ساخت و سازها و پیاده روها به شکل پله کانی در سطح شهر زیاد است که شهرداری در مسیر بهسازی علاوه بر حذف دست اندازها اختلاف سطوح را نیزرفع کرده است.

احمدی پوشش کانال ها و انهار سطح شهر، عریض کردن پیاده رو ها و افزایش سرویس های بهداشتی را از دیگر فعالیت های شهرداری عنوان کرد و گفت: هر ساله دقت ها و پیگیری ها در حوزه مناسب سازی بیشتر انجام می شود ولی هنوز نیاز به کار فراوان است و سازمان نظام مهندسی و بهزیستی نیز باید در کنار شهرداری ها اثرگذاری خود را بیشتر کنند.

مسئول کانون جهاندیدگان استان گلستان هم در این جلسه گفت: سالمندی پدیده اجتناب پذیر زندگی است و اگر آمادگی داشته باشیم می تواند این دوره فصل برداشت از زندگی باشد. سالمندی به طور نامحسوس آغاز می شود و تدریجی ادامه پیدا می کند و به صورت ویرانگری تاثیر گذاری دارد.

صفیه هادی پور با بیان این که آموزش فرهنگ شهروندی یک ضرورت است، گفت: تخصیص اعتبار برای زیربنای فرهنگی هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است و باید شورای فرهنگ عمومی استان در این زمینه بسیار فعالیت جدی داشته باشد.

اطلاق شهر مهربان برای گرگان در حال حاضر اغراق است

وی افزود: اطلاق شهر مهربان برای گرگان در حال حاضر اغراق است، مگر این که گرگان با الهام از گذشته بتواند به شهری مهربان و مناسب برای همه شهروندان تبدیل شود.

هادی پوربیان کرد: این کانون آمادگی دارد برای اعتلای فرهنگ عمومی در حد توان به مسئولین یاری رسانی کند و نهادینه کردن فرهنگ عمومی می تواند با کمک سالمندان بسیار تاثیرگذاری داشته باشد.

وی بیان این که گسست و شکاف فرهنگی و کمرنگ شدن باورهای مذهبی در حال حاضر نگران کننده شده است، گفت: سالمندان با توجه به رابطه عاطفی مناسب با کودکان می توانند به ویژه در کودکان سه تا ۵ سال این آموزش ها را با داستان گویی و نقل مطالب انتقال دهند.

رییس کانون جهاندیگان گرگان گفت: استدعای ما از مسئولین این است که نسبت به تشکیل مجمع خیرین سالمندی در استان اقدام کنند.

ساماندهی نکردن مبلمان شهری مساوی با نادیده گرفتن یک پنجم شهروندان است

کارشناس ستاد مناسب سازی محیط استان هم در این جلسه گفت: شهر می تواند با ساختار و جزییات و استاندارد مناسبش خلق و خوی رفتار شهروندان خود را تغییر دهد و سامان دهی کند و ساماندهی نکردن مبلمان شهری مساوی با نادیده گرفتن یک پنجم شهروندان است.

رضا شاه حسینی افزود: مناسب سازی محیط برای گروه های ویژه مانند مادران باردار، معلولان، سالمندان و مصدومین موقت عین عدالت در دسترس است و باید به آن توجه ویژه صورت رد زیرا که ضرورت است.

وی تصریح کرد: در سطح شهر گرگان هر چند سال اخیر اقداماتی در راستای مناسب سازی صورت گرفته است اما هنوز این شهر در بسیاری از محیط های خود برای این گروه ها نیازمند مناسب سازی است.