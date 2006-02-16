بايد به ايران غني سازي در مقياس كوچك داده شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه از وين، البرادعي هشدار داد كه اگر به ايران اجازه غني سازي در مقياس كوچك داده نشود مصالحه درخصوص موضوع هسته اي ايران بسيار سخت خواهد بود.

ديپلمات ها در اين باره اعلام كرده اند : اين درخواست البرادعي از سوي غرب رد شده است.

يك ديپلمات غربي نزديك به مدير كل آژانس گفته است كه اين اظهار نظر البرادعي بيانگر اين نيست كه وي از غني سازي كه منجر به ساخت بمب اتمي مي شود حمايت مي كند، بلكه نشانگر آن است كه وي "واقعيت سياسي" را درك مي كند.

اين ديپلمات غربي افزود: البرادعي احساس مي كند كه ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت مي تواند منجر به "مواجهه ديپلماتيك" شده و به جاي احياي گفتگوها اوضاع را در دو طرف بدتر كند.

به گفته اين ديپلمات، البرادعي به اين خاطر گفته است كه بايد به ايران اجازه غني سازي در حد آزمايشگاهي براي مقدار كوچك داده شود.

ديپلمات ديگري در اينباره گفت: غني سازي در مقياس كم در يك دوره كوتاه مدت براي ساخت تسليحات هسته اي كفايت نمي كند در حاليكه متخصصين بر اين باورند كه غني سازي در حد صنعتي مي تواند در يك سال اورانيوم غني شده براي 20 بمب اتم و يا بيشتر توليد كند.

اين ديپلمات با اشاره به ناكارآمد بودن غني سازي در ميزان كم اضافه كرد:" شما نمي توانيد با يك طرح آزمايشي، يك سناريو فرار ناگهاني انجام دهيد".

يك ديپلمات ديگر غربي موافق ديدگاه البرادعي نيز گفت: در پايان، غرب به سوي پذيرش دادن حق غني سازي در حد آزمايشي به ايران حركت خواهد كرد".

به گفته وي؛ تعداد كساني كه در تاسيسات هسته اي آزمايشي كار مي كنند مي توانند كنترل شوند كه شما مي توانيد اگر افرادي در آنجا ناپديد شدند و به سوي برنامه هاي پنهاني رفتند ببينيد.

اين ديپلمات گفت: به هر حال تكنولوژي غني سازي خارج از كنترل است و بايد به ايران تاسيسات غني سازي آزمايشي به جاي غني سازي در حد صنعتي داده شود كه اين مي تواند در قالب مشوق ها و هشدارها باشد.

يك ديپلمات ديگر اروپايي كه وي نيز از افشاي نام خود امتناع كرد اظهار داشت: اگر در پايان ما بخواهيم به توافق دست يابيم بايد به سوي سازش پيش برويم".

با اين حال "گري سيمور" كارشناس منع تكثير سلاح هاي هسته اي در لندن گفت كه اجازه به ايران براي غني سازي در مقياس آزمايشي را گزينه اي سياسي نمي داند.

وي مدعي شد:"ايران تمايلي به تعامل ندارد ، تهران علاقمند به دست يابي به تسليحات هسته اي است".