وزش باد شدید در ۱۵ استان/ گرد و غبار در جنوب غرب کشور

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی در سه روز آینده در برخی نقاط سواحل دریای خزر، شمال غرب، بخش‌هایی از شمال شرق، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و زاگرس مرکزی به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رشد ابرهای جوششی به سبب ناپایداری‌های همرفتی، وزش باد، رگبار باران و گاهی رعد و برق پیش‌بینی می‌شود. این وضعیت امروز در دامنه‌های زاگرس جنوبی، بخش‌هایی از جنوب و جنوب شرق نیز رخ خواهد داد.

به گفته وی، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز ناپایداری‌هایی به صورت خفیف‌تر در دامنه‌های زاگرس جنوبی و برخی نقاط جنوب شرق پیش‌بینی می‌شود. در سه روز آینده نیز وزش باد شدید و در برخی ساعات گرد و خاک در شرق کشور به ویژه منطقه زابل رخ خواهد داد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: بر این اساس این شرایط امشب در نواحی مرکزی و جنوبی کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب فارس، دامنه های زاگرس مرکزی در استان‌های لرستان، شمال خوزستان، شمال چهارمحال و بختیاری و جنوب همدان، فردا در غرب آذربایجان غربی و دامنه‌های زاگرس مرکزی در استان‌های لرستان، شمال چهارمحال و بختیاری، شمال خوزستان، جنوب همدان و ارتفاعات هرمزگان و جنوب فارس و روز سه شنبه در غرب آذربایجان غربی، زنجان، ارتفاعات البرز در استان‌های تهران و سمنان، ارتفاعات خراسان شمالی و گلستان و دامنه‌های زاگرس مرکزی در جنوب لرستان، غرب و جنوب اصفهان، شمال چهارمحال و بختیاری، شرق کهگیلویه و بویراحمد همچنین شمال و جنوب فارس رخ می دهد.

وی افزود: بنابراین توصیه می‌شود در مناطق ذکر شده برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی، تمهیدات لازم بعمل آید.

وظیفه با اشاره به تصاویر دریافتی از ماهواره مبنی بر وجود گرد و غبار بر روی کشور عراق تصریح کرد: انتظار می‌رود که طی امروز و فردا در بخش‌های غربی استان‌های خوزستان، ایلام و بوشهر شاهد گرد و غبار رقیق باشیم.

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی یادآور شد: فردا آسمان تهران کمی ابری و در بعدازظهرهمراه با افزایش ابر و گاهی وزش باد در شهرهای شمالی استان همراه با رگبار و رعد و برق است. بیشینه و کمینه دمای پایتخت در این روز ۳۵ و ۲۴ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.